Frankfurt/Main -Der Deutsche Fußball-Bund ermittelt gegen Sportchef Jörg Schmadtke vom 1. FC Köln wegen dessen Kaugummiwurf von Hoffenheim. Der Kontrollausschuss habe den 52-Jährigen zu einer zeitnahen Stellungnahme aufgefordert, bestätigte der DFB am Montag in Frankfurt/Main.

Der Kaugummiwurf beschäftigt nun auch den DFB-Kontrollausschuss.

Jörg Schmadtke droht nun eine Sperre.

Schmadtke hatte nach dem vieldiskutierten späten Ausgleich zum 1:1 durch Kevin Volland im Bundesliga-Spiel am Sonntagabend wütend einen Kaugummi Richtung Hoffenheimer Trainerbank gefeuert. Später entschuldigte er sich bei seinem TSG-Kollegen Alexander Rosen dafür.

Schmadtke war erst im Januar vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden, weil er am 12. Dezember in der Partie bei Werder Bremen den Schiedsrichtern in der Halbzeitpause „Ihr Eierköppe werdet auch immer schlechter“ hinterhergerufen hatte. (dpa)