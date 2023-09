Évian-les-Bains -Am Mittwoch begann für die deutsche EM-Reisegruppe der erste vollständige Tag im Basislager in Évian-les-Bains am Fuße der Savoyer Alpen. In der Regel ist der erste Morgen einer großen Reise ja ein guter, denn plötzlich scheint die Welt, die am Abend noch so fremd und aus den Fugen schien, wieder halbwegs sortiert. Ein Problem, das Joachim Löw in die erste Nacht im ungewohnten Bett begleitet hatte, war jedoch am Mittwochmorgen noch da. Im Krankenhaus bestätigte sich die von den DFB-Medizinern befürchtete Diagnose bei Antonio Rüdiger: Kreuzbandriss im rechten Knie.

Das Unglück war am Dienstag im öffentlich durchgeführten ersten Training der DFB-Elf im Stadion Camille Fournier von Évian passiert. „Äußerst unglücklich“ sei die Verletzung, sagte Joachim Löw: „Er war in guter Form. Dynamisch, zweikampfstark, hinzu kommt sein großartiger Wille.“ Ein schwerwiegender Verlust also für den Bundestrainer, Rüdiger war wohl als Vertreter des verletzten Mats Hummels fest eingeplant.

Noch am Dienstagabend erreichte Löw den Leverkusener Jonathan Tah, bei dem es erst Nachmittag war: Der Verteidiger war nach dem Saisonfinale in den Urlaub nach Florida gereist. Tah hat dort ein Trainingsprogramm absolviert, um den Rückstand nach einer Lebensmittelvergiftung aufzuholen. Dem Nachrücker fehle zwar der Trainingsrhythmus, doch glaubt Löw an eine rasche Eingliederung. „Ich bin überzeugt, dass wir ihn hervorragend integrieren werden“, sagte der Bundestrainer.

Jüngster, längster und schwerster DFB-Kader

Die sportlichen Auswirkungen des Personalwechsels wird man abwarten müssen, statistisch waren die Folgen immens: Mit dem sehr jungen (20 Jahre), ziemlich langen (1,92 Meter) und durchaus schweren (92 Kilogramm) Jonathan Tah stellt die deutsche Elf nun den jüngsten, längsten und schwersten Kader des Turniers.

DFB-Präsident Reinhard Grindel, der am Mittwoch als Delegationsleiter die Arbeitsumstände für Mannschaft, Stab und die begleitenden Journalisten inspizierte, fühlte zwar mit Antonio Rüdiger, erinnerte aber trotzdem noch einmal an das öffentliche Training vom Vortag. Er bedanke sich herzlich „beim Bürgermeister und bei allen Bürgern“ für den herzlichen Empfang in Évian. Grindel packt die Reise an wie einen Staatsbesuch, die deutsch-französische Freundschaft spielt da natürlich eine Rolle: „Wer einen Sinn für Geschichte hat, der weiß, was es bedeutet, wenn französische Kinder die Namen deutscher Nationalspieler skandieren“, sagte er.

Nach der Außenpolitik widmete er sich einer kleinen Transparenz-Offensive. Und präsentierte Fakten zum EM-Sonderetat des DFB. Interessant daran vor allem die Ausgaben/Einnahmen-Konstellation, die sich je nach Abschneiden der Mannschaft verändert. Die Zahlen setzen Joachim Löw und seine Mannschaft nicht unter Druck, denn der Deutsche Fußball-Bund verdient in jedem Fall an der EM. „Finanziell wäre ein Vorrunden-Aus wahrscheinlich das Beste“, mutmaßte Löw heiter, bewies damit allerdings neben seinem Sinn für Humor, dass er dem Präsidenten nicht ganz genau zugehört hatte. Denn die Dauer des Turniers spielt zwar eine Rolle, einen entscheidenden Faktor stellen aber die Prämien für die Spieler dar, und die würden im Fall eines frühen Aus bescheiden ausfallen.

Final-Niederlage als lukrativste Variante

Ein Ende nach der Vorrunde bedeutet acht Millionen Euro Ausgaben und neun Millionen Euro Einnahmen. Wenn es nur nach dem Geld ginge, wäre eine Final-Niederlage die lukrativste Variante, dann stünden Einnahmen von 22 Millionen Ausgaben von 18 Millionen Euro gegenüber. Eine sportliche Zielsetzung verbindet Grindel mit diesen Zahlenspielen allerdings nicht. Rein „haushalterisch und etatisch“ seien seine Erläuterungen gedacht.

800 000 Euro investiert der DFB in die Sicherheit, das ist mehr als bei früheren Turnieren, aber letztlich nur eine Ergänzung zum Sicherheitsaufwand der französischen Behörden. Soldaten sichern das Viertel Évians, in dem sich die Deutschen bewegen; das Hotel Ermitage im Hang über dem Genfer See ist weiträumig abgeriegelt. „Wir haben Vertrauen in die französischen Behörden“, sagte Grindel am Mittwoch. Der DFB erstelle keine eigenen Lagebilder, aus deutschen Sicherheitskreisen habe er allerdings erfahren, dass es derzeit „keine konkrete Bedrohung“ gebe. „Wir fühlen uns sicher“, ergänzte Joachim Löw, „die Sicherheit ist ein Thema. Aber im Camp wird nicht darüber geredet“.