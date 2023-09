Leverkusen -Bayer Leverkusen empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals Rekordpokalsieger FC Bayern München in der heimischen Bay-Arena. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD. Bayer-Geschäftsführer Michael Schade hebt die Rolle des Heimpublikums hervor: „Erst einmal freue ich mich sehr, dass wir zu Hause spielen. Gegen Bremen haben unsere Fans maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind“, so Schade.



Sportlich gesehen sei der FC Bayern ein „sehr schweres Los“, aber die Sehnsucht nach dem Pokalfinale sei groß. „Wir wollen seit Jahren mal wieder nach Berlin. Ich bin mir sicher: Jeder, der Bayer 04 im Herzen trägt, wird alles versuchen, diesen Traum wahr werden zu lassen“, sagte Schade: „2015 sind wir unglücklich im Elfmeterschießen gegen die Bayern gescheitert, jetzt wollen wir sie schlagen.“

Im zweiten Halbfinale trifft Schalke 04 zuhause auf Eintracht Frankfurt. Die Spiele werden am 17. und 18. April ausgetragen. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 19. Mai statt. (red)

