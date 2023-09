Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen haben jeweils nur mit viel Mühe eine Pokal-Pleite verhindert. Der letztjährige Champions-League-Teilnehmer Gladbach gewann zum Auftakt der ersten Pokalrunde an der Hafenstraße bei Regionalligist Rot-Weiss Essen nach langem Rückstand mit 2:1 (0:1).

Leverkusen setzte sich bei Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC 3:0 (0:0) n.V. durch, ließ eine Woche vor dem Ligastart bei Bayern München aber bei der Pflichtspiel-Premiere seines neuen Trainers Heiko Herrlich viele Wünsche offen.Zudem setzte sich Aufsteiger Holstein Kiel im Zweitligaduell gegen Aufstiegsaspirant Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0) durch, Zweitligist Dynamo Dresden behielt gegen Regionalligist TuS Koblenz am Ende verdient mit 3:2 (1:1) die Oberhand.

Jonas Hofmann (79.) und Raffael (82.) trafen in Essen für die Borussia, der lange Zeit das erste Pokal-Aus der Vereinsgeschichte gegen einen Viertligisten drohte. Benjamin Baier (29.) hatte den krassen Außenseiter vor 18.500 Zuschauern zunächst in Führung gebracht.

Im Karlsruher Wildpark bewahrten Neuzugang Dominik Kohr (93.), Joel Pohjanpalo (99.) und Leon Bailey (105.) die Werkself vor einer neuerlichen Pokalpleite. In der vergangenen Spielzeit war Bayer bereits in der zweiten Runde an Drittligist Sportfreunde Lotte gescheitert.

In Kiel gelang Marvin Duksch in der 77. Minute der Siegtreffer für die Gastgeber, die in bislang zwei Ligaspielen nur einen Punkt verbucht haben. Braunschweig, in der Meisterschaft mit vier Punkten absolut im Soll, schied zum zweiten Mal in Folge in der ersten Pokalrunde aus.

Christoffer Nyman hatte drei Minuten nach dem Seitenwechsel die schmeichelhafte Führung für die Eintracht erzielt. Dabei profitierte der Schwede von einer unglücklichen Entscheidung von Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken). Der Referee hatte kurz zuvor den Kielern nach einem klaren Foul von Eintracht-Kapitän Ken Reichel an Kingsley Schindler im Strafraum den fälligen Elfmeter verweigert. In der 71. Minute verwandelte Dominick Drexler dann einen Strafstoß zum Ausgleich, nachdem Joseph Baffo Ducksch per Notbremse gestoppt hatte und dafür die Rote Karte sah.

Im Ausweichquartier Zwickau erzielten Erich Berko (11.), Philip Heise (49.) und Aias Aosman (84.) die Treffer für Dresden. Dejan Bozic hatte dem tapferen Außenseiter Koblenz bereits in der sechsten Minute einen Traumstart beschert, Dimitrios Popovits sorgte dann in der 80. Minute wieder für Spannung. Dynamo-Torwart Markus Schubert wehrte anschließend in der 85. Minute einen Foulelfmeter von Andreas Glockner ab und rettete den Sieg. (sid)

