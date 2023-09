Düsseldorf -Die Lage ist angespannt, doch im DFB-Pokal wollen der Hamburger SV und Bayer Leverkusen mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für die nächsten Herausforderungen in der Fußball-Bundesliga sammeln. „Wir wollen uns auf den Pokal einlassen, ein blitzsauberes Spiel abliefern und unserer Favoritenrolle gerecht werden“, sagte der allerdings gesperrte Bayer-Coach Roger Schmidt. Zum Auftakt der zweiten Runde tritt der Werksclub am Dienstag (18.30 Uhr) beim Drittligisten Sportfreunde Lotte an. Der Hallesche FC will am Dienstag (20.45 Uhr) die Verunsicherung beim Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV für eine Überraschung nutzen.



Das gilt auch für die Sportfreunde Lotte im Duell mit dem angeschlagenen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen, dessen Trainer dann allerdings nicht an der Seitenlinie stehen wird. Schmidt war am Montag vom Sportgericht des DFB nach seinem verbalen Ausraster im Spiel gegen Hoffenheim für zwei Spiele gesperrt worden. Außerdem muss er noch eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen.



16 von 18 Erstligisten stehen in Runde zwei

Pokalverteidiger FC Bayern München peilt am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) den Einzug ins Achtelfinale an. 16 von 18 Erstligisten stehen in Runde zwei des DFB-Pokals. Dazu 13 Zweitligisten, die Drittliga-Teams Lotte und Halle sowie der FC Astoria Walldorf aus der Regionalliga Südwest.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Insbesondere die kleineren Vereine freuen sich über die willkommene Zusatzeinnahme von 310.000 Euro, die der DFB in der zweiten Runde für die teilnehmenden Clubs ausschüttet. Im Achtelfinale, das am Mittwoch in der ARD ausgelost wird, gibt es schon 630.000 Euro.



Einen weiteren Coup plant auch Lotte. Der Club aus dem Tecklenburger Land will nach Werder Bremen (2:1) in der Auftaktrunde gegen Leverkusen den nächsten Bundesligisten aus dem Wettbewerb werfen. „Wir wollen lange die Null halten, dann kann es ein richtiger Pokalkracher werden“, erklärte Sportfreunde-Kapitän Gerrit Nauber.



Roger Schmidt von Bayer Leverkusen. Bongarts/Getty Images

Bayer ohne Schmidt nach Lotte

Kontrahent Leverkusen, der in der ersten Pokalrunde vergangene Saison 3:0 in Lotte gewann, braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Nach dem jüngsten 0:3 gegen Hoffenheim rutschte Bayer auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle. Zudem darf Schmidt gegen Lotte und auch im nächsten Liga-Spiel beim VfL Wolfsburg nicht den Innenraum des Stadions betreten. Schmidt hatte Trainer-Kollege Julian Nagelsmann als „Spinner“ beschimpft. „Natürlich habe ich auch dem Verein geschadet. Ich bedauere, die Mannschaft in diese Situation gebracht zu haben“, sagte Schmidt, der über seine Geldstrafe hinaus eine Spende von 15.000 Euro an eine soziale Einrichtung ankündigte.



Noch angespannter ist die Situation beim seit sechs Spielen torlosen Hamburger SV, der in der Liga noch ohne Sieg ist und in Halle verlorene Selbstsicherheit zurückgewinnen will. Der Wechsel von Trainer Bruno Labbadia vor wenigen Wochen zu Markus Gisdol zeigte bislang keine spürbare Wirkung. „Das Pokalspiel in Halle bereitet mir keine Sorge. Vielmehr betrachte ich es als Chance für unsere Mannschaft, den jüngsten Eindruck zu korrigieren“, formulierte HSV-Aufsichtsratschef Karl Gernandt forsch.



In drei Auseinandersetzungen der zweiten Runde sind Bundesligisten unter sich. Klar verteilt sind die Rollen beim Gastspiel des letztjährigen Halbfinalisten Hertha BSC am Dienstag (20.45 Uhr) gegen den Zweitliga-Letzten FC St. Pauli. Borussia Mönchengladbach ist am Dienstag gegen den VfB Stuttgart ebenso Favorit wie der SC Freiburg gegen den SV Sandhausen. (dpa)