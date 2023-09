Köln -Das Erstligateam aus Leverkusen hat vor dem Bundesliga-Auftakt noch jede Menge Arbeit vor sich. Der ganz schwache Champions-League-Teilnehmer setzte sich mit Hängen und Würgen 2:1 (1:0) in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals beim pfälzischen Fünftligisten SC Hauenstein durch. Javier „Chicharito“ Hernandez (39.) und Karim Belaarabi (68.) trafen für Bayer.

Das Ehrentor für den DFB-Pokal-Debütanten, der bis zum Ende der vergangenen Saison vom 1990er-Weltmeister Jürgen Kohler trainiert wurde, schoss Angelo Srzentic (81). Was der Erfolg für Leverkusen wert ist, wird sich am Samstag zeigen. Dann muss die Werkself im ersten Punktspiel bei Borussia Mönchengladbach antreten.

Bremer Blamage in Lotte

Werder Bremen hat sich fünf Tage vor dem Bundesligastart bei Fußball-Rekordmeister Bayern München die nächste Blamage im DFB-Pokal geleistet. Die Mannschaft von Trainer Viktor Skripnik unterlag bei Drittligist Sportfreunde Lotte am Sonntag mit 1:2 (1:1) - zum vierten Mal in den vergangenen sechs Pokal-Wettbewerben scheiterte Werder damit in der ersten Runde an einem unterklassigen Gegner. Matthias Rahn (8.) und Andre Dej (54.) erzielten die Treffer für Lotte. Kurz vor der Pause hatte Zlatko Junuzovic (45.) zum schmeichelhaften Ausgleich für die Bremer getroffen, die am Freitag (20.30 Uhr/ARD und Sky) im Liga-Eröffnungsspiel bei den Bayern antreten müssen.

Darmstadt gewinnt klar beim Bremer SV

Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 hat ohne Mühe die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Mannschaft des neuen Trainers Norbert Meier gewann zum Pflichtspiel-Auftakt am Sonntag beim Fünftligisten Bremer SV mit 7:0 (4:0). Antonio-Mirko Colak (18. Minute/45.+1/58.), Sebastian Kmiec (22.) per Eigentor, Marcel Heller (39.), Jerome Gondorf (56.) und Sven Schipplock (87.) trafen für die Lilien. Einziger Wermutstropfen für die Gäste war die verletzungsbedingte Auswechslung von Kapitän Aytac Sulu (31.).

Bochum scheitert gegen Regionalligist Walldorf

Fußball-Zweitligist VfL Bochum ist schon in der ersten Runde des DFB-Pokals überraschend gescheitert. Der Viertelfinalist der Vorsaison verlor beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf 3:4 (2:2, 1:1) nach Verlängerung. Nicolai Groß (6.), Marcel Carl (55.), Marcus Meyer (95.) und Steffen Straub (107.) trafen für den Underdog, Bochums Treffer durch Marco Stiepermann (22.) und Kevin Stöger (65./117.) genügten dem Favoriten nicht.

Hoffenheim gewinnt deutlich

1899 Hoffenheim hat die Cup-Pflichtaufgabe beim niedersächsischen Viertligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder souverän erfüllt. Durch ein 6:0 (4:0) am Sonntag in Barsinghausen zog der Fußball-Bundesligist ungefährdet in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Matchwinner für das Team von Trainer Julian Nagelsmann vor 2500 Zuschauern war Andrej Kramaric mit einem Dreierpack (18. Minute/32./79.). Zudem trafen Sebastian Rudy (21.), Mark Uth (43.) und Sandro Wagner (90.).

Uth verschoss zudem noch einen Foulelfmeter. Beide Teams beendeten das Spiel zu zehnt. Germanias Mirko Dismer sah wegen wiederholten Foulspiels in der 60. Minute Gelb-Rot, Hoffenheims Pavel Kaderabek zwölf Minuten später.

Fürth mit Mühe zum Sieg

Die SpVgg Greuther Fürth hat mit einiger Mühe die 2. DFB-Pokalrunde erreicht. Beim Nord-Regionalligisten Eintracht Norderstedt kam der Zweitliga-Vertreter am Sonntag zu einem 4:1 (1:0)-Erfolg. Vor 3500 Besuchern im Edmund-Plambeck-Stadion trafen Robert Zulj (42.), Serdar Dursun (71.), Zlatko Tripic (89.) und Benedikt Kirsch (90.+2) für die Fürther, die erst gegen Spielende alles klar machten. Dem unterlegenen Viertligisten aus Norderstedt, für den Felix Drinkuth (81.) verkürzte, bleibt die garantierte 155 000 Euro-Prämie plus der Anteil aus den Zuschauer-Einnahmen.

Frankfurt gewinnt erst im

Elfmeterschießen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in einem von Krawallen überschatteten Spiel beim 1. FC Magdeburg die erste Runde des DFB-Pokals mit viel Mühe überstanden. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann beim Drittligisten im Elfmeterschießen mit 4:3 (1:1, 1:0). Eintracht-Keeper Lukas Hradecky wehrte drei Versuche ab, Neuzugang Guillermo Varela verwandelte schließlich den entscheidenden Elfmeter.

Auch Mainz braucht Elfmeterschießen gegen Viertligisten

Der FSV Mainz 05 hat nur mit großer Mühe und Glück vom Punkt einen Erstrunden-K.o. im DFB-Pokal verhindert. Beim Fußball-Regionallisten SpVgg Unterhaching kämpfte sich der Europacup-Starter am Sonntag in einem dramatischen Match zu einem 4:2 nach Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 (3:3, 1:1) gestanden. Gegen den Pokal-Schreck der Vorsaison waren drei Klassen Unterschied kaum zu merken. Erst bei den Penaltys blieben die Gäste ohne Makel: José Rodriguez verwandelte den entscheidenden Schuss.

Duisburg verspielt zweite Runde

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Überraschung verpasst und eine Finanzspritze verspielt. Das Team von Trainer Ilja Gruew unterlag dem Zweitligisten 1. FC Union Berlin am Sonntag 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Damit entgehen dem MSV Einnahmen von 310 000 Euro, die es für die nächste Runde gegeben hätte. Vor 14 209 Zuschauern waren Collin Quaner (61. Minute) und Steven Skrzybski (95.) für die Gäste erfolgreich. Stanislav Iljutcenko (67.) traf für den MSV.

Hertha verpasst Einzug in Europa League

Hertha BSC hat nach dem verpassten Einzug in die Europa League eine weitere Bauchladung im nationalen Pokalwettbewerb haarscharf vermieden. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Sonntagabend im Erstrundenspiel beim Drittliga-Tabellenführer Jahn Regensburg mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Salomon Kalou verwandelte den letzten Elfmeter, nachdem zuvor Hertha-Torwart Rune Jarstein den Schuss von Marcel Horfrath parieren konnte.

Heidenheim müht sich ab

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim ist mit einem Arbeitssieg in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Bei der viertklassigen SG Wattenscheid gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt mit 2:1 (0:1). Vor 3323 Zuschauern im Lohrheidestadion, unter ihnen auch der ehemalige Wattenscheider Bundesligatorjäger Souleymane Sané, erzielte Demir Tumbul in der 30. Minute das 1:0 für den Außenseiter. Heidenheim kam durch den eingewechselten Niederländer John Verhoek (75.) und Denis Thomalla (80.) zum mühevollen Erfolg.

Ingolstadt siegt nur knapp beim Elfmeterschießen

Trainer Markus Kauczinski ist bei seinem Debüt als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Ingolstadt einer Blamage nur knapp entgangen. Das Team des 46-Jährigen setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger Ergebirge Aue erst im Elfmeterschießen mit 8:7 durch. In 120 größtenteils langweiligen Minuten waren zuvor keine Tore gefallen. Im Elfmeterschießen trafen dafür dann die ersten 14 Schützen. (sid und dpa)