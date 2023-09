Leverkusen gewinnt souverän mit 4:1 gegen Union Berlin

Drei Tage nach dem furiosen Offensiv-Feuerwerk in Mönchengladbach hat Bayer Leverkusen seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Beim 4:1 (1:0) gegen den Zweitligisten Union Berlin zauberten die Rheinländer zwar nicht wie beim 5:1 im rheinischen Derby, kamen aber dennoch hochverdient weiter.

Das Team feiert Julian Brand (links) nach dem 1:0. dpa

Nationalspieler Julian Brandt (36.) mit einem sehenswerten Treffer nach Solo mit dem Außenrist, 19-Millionen-Neuzugang Lucas Alario (58.), Wendell per Handelfmeter (89.) und 4:1 Charles Aranguiz (90.+2) schossen die Treffer für Bayer. Der Elfmeter war zweifelhaft, da der Union-Spieler Christopher Trimmel vom Ball getroffen wurde. Die Gelb-Rote Karte sah Stephan Fürstner (90.+1) nach einer Grätsche vor dem eigenen Strafraum.

Der Zweitliga-Vierte Union scheiterte trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Dennis Daube (46.). Immerhin verkauften sich die Köpenicker deutlich besser als im zuvor einzigen Pflichtspiel beider Teams: In der zweiten Runde 2003/04 hatte Union beim 0:5 die höchste Niederlage seiner Cup-Historie hinnehmen müssen.

Die Partie begann mit fünfminütiger Verspätung, da Union im Stau steckte und zu spät ankam. (dpa)

Düsseldorf unterliegt Mönchengladbach knapp

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen Pokalfluch gegen Fortuna Düsseldorf besiegt und durch einen schmeichelhaften 1:0 (0:0)-Sieg beim Angstgegner zum vierten Mal in Folge das Achtelfinale im Cup-Wettbewerb erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking rehabilitierte sich durch den hart erkämpften Erfolg beim Zweitliga-Spitzenreiter zumindest etwas für die herbe 1:5-Pleite in der Liga am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Oskar Wendt und und Torschütze Thorgan Hazard (im Vordergrund) bejubeln den Treffer zur 1:0-Führung. dpa

Thorgan Hazard besiegelte in der 52. Minute den Sieg des Bundesligisten, der zuvor alle seine drei Pokalfights gegen den rheinischen Rivalen verloren und seit 27 Jahren kein Pflichtspiel mehr in der Düsseldorf gewonnen hatte. Fortuna vergab in der 73. Minute die große Chance zum Ausgleich, als Niko Gießelmann mit einem Foulelfmeter am Pfosten scheiterte.

Paderborn wirft Bochum raus

Dem SC Paderborn ist eine weitere Überraschung im DFB-Pokal gelungen. Der Fußball-Drittligist besiegte am Dienstagabend in der zweiten Pokalrunde Zweitligist VfL Bochum mit 2:0 (1:0). In der erste Runde hatte Paderborn schon den höherklassigen FC St. Pauli (2:1) bezwungen. Dank der Treffer von Sven Michel (7. Minute) und Massih Wassey (85.) erreichte der Drittliga-Spitzenreiter zum zweiten Mal nach 2004 das Achtelfinale. Bitter für die Bochumer: Felix Bastians (68.) verschoss einen Handelfmeter und Jan Gyamerah sah die Gelb-Rote Karte (70.).

Der Bochumer Jan Gyamerah (Mitte) bekommt die Gelb-Rote Karte. dpa

Es war ein verdienter Erfolg für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart. Die Hausherren waren tonangebend und hätten ihren Vorsprung frühzeitig ausbauen können. Aber Robin Kraußes Kopfball (45.) landete nur am Pfosten und den Schuss von Massih Wassey (47.) lenkte VfL-Torhüter Manuel Riemann soeben noch zur Ecke.

Die Bochumer stemmten sich zwar gegen die Niederlage, jedoch fehlte es dem Tabellen-13. der 2. Liga in der Offensive an Ideen und Durchschlagskraft. Bezeichnend, dass Bastians, der erstmals nach seiner Suspendierung wieder spielte, einen von Felix Herzenbruch verschuldeten Handelfmeter neben das Tor schoss. Und während VfL-Stürmer Dimitrios Diamantakos (83.) an SC-Torhüter Michael Ratajczak scheiterte, traf im Gegenzug Wassey zum 2:0. (dpa)

Wiesbaden verliert 1:3 gegen Schalke 04

Die Favoriten aus dem Westen haben sich zum Auftakt der zweiten Runde im DFB-Pokal geschlossen durchgesetzt - doch einzig Schalke 04 löste seine Aufgabe gegen einen unterklassigen Gegner souverän. In Wiesbaden hatte Franco di Santo (26.) Schalke mit seinem ersten Tor nach 599 Tagen in Führung geschossen.

Die Schalker Franco Di Santo (links von rechts), Jewgeni Konopljanka und Guido Burgstaller jubeln nach dem Tor zum 1:0. dpa

Sein Sturmpartner Guido Burgstaller (30.) legte wenig später nach, spätestens nach dem Eigentor von Alf Mintzel (53.) war die Partie entschieden, und Schalke feierte den dritten Sieg in Serie. David Blacha (76.) traf nur noch zum Anschluss. (sid)

Dortmund gewinnt deutlich gegen Magdeburg

Borussia Dortmund hat seine Ergebniskrise überwunden und darf nach einer abgezockten Vorstellung weiter von der Titelverteidigung im DFB-Pokal träumen. Am Dienstagabend bezwang der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga auch ohne die namhaftesten Spieler seines Starensembles den 1. FC Magdeburg souverän mit 5:0 (1:0) und zog ins Achtelfinale ein.

Dortmunds Maximilian Philipp, Alexander Isak, Gonzalo Castro und Marcel Schmelzer (von links) freuen sich über das Tor zum 1:0 durch Castro (Mitte). dpa

Gonzalo Castro brachte die klar überlegenen Borussen mit seiner ersten Ballberührung in der 42. Minute in Führung. Die weiteren Treffer von Alexander Isak (47.), Andrej Jarmolenko (74./Foulelfmeter), Marc Barta (79.) und Shinji Kagawa (90.) beendeten den Traum von einer weiteren Magdeburger Pokalsensation.

Vor 23.102 Zuschauern in der ausverkauften MDCC-Arena ging es schnell turbulent zu. Maximilian Philipp traf in der dritten Minute aus vier Metern den Pfosten, den Nachschuss von Isak parierte Magdeburgs starker Keeper Alexander Brunst mit dem Fuß. Dass Isak überhaupt in der Startformation stand, war dem kurzfristigen Ausfall von Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang geschuldet. Der 28-Jährige reiste aufgrund von muskulären Problemen nicht mit dem Team von Trainer Peter Bosz nach Sachsen-Anhalt. Während Weltmeister Mario Götze geschont wurde, gehörte auch BVB-Kapitän Marcel Schmelzer, ein gebürtiger Magdeburger, zur Anfangself.

Frankfurt trotz schwacher Leistung im Achtelfinale

Eintracht Frankfurt hat seine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal letztlich souverän gemeistert und trotz einer langen Zeit schwachen Leistung das Achtelfinale erreicht.

Der Frankfurter Sebastien Haller (rechts) jubelt mit seinem Kollegen Kevin-Prince Boateng über seinen Treffer zum 0:1. dpa

Der Finalist der Vorsaison gewann beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt, dem letzten Amateurklub im Wettbewerb, mit 4:0 (1:0). Der formstarke Sebastien Haller (14./58.), Marius Wolf (63.) und Danny Blum (85.) trafen vor 15.060 Zuschauern für die Hessen.

Entgegen seiner Ankündigung rotierte Eintracht-Coach Niko Kovac kräftig. Neben dem gesperrten David Abraham und dem verletzten Timothy Chandler veränderte der Kroate seine Startformation im Vergleich zum unterhaltsamen 2:2 am Samstag gegen Borussia Dortmund auf drei weiteren Positionen. Die SGE benötigte dann auch eine Viertelstunde für ihre erste - und lange Zeit einzige - gelungene Aktion. (sid)

Fürth verliert Zweitliga-Duell gegen Ingolstadt

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat das Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst. Die Franken unterlagen am Dienstag dem Ligarivalen FC Ingolstadt 1:3 (0:0), der mit dem vierten ungeschlagenen Pflichtspiel in Serie seinen Aufwärtstrend fortsetzte.

Der Fürther David Raum jubelt über das Tor zum 1:0. dpa

David Raum (46.) hatte die Gastgeber kurz nach der Pause in Führung gebracht, Almog Cohen (48.) glich wenig später per Foulelfmeter aus. Der ehemalige Fürther Stefan Lex (83.) und Alfredo Morales (87.) sorgten für die Entscheidung.

Für die Schanzer ist es der erste Achtelfinaleinzug seit der Saison 2013/14, als der FCI in der Runde der letzten 16 am VfL Wolfsburg (1:2) gescheitert war. Die SpVgg, mit nur sieben Punkten Vorletzter in der Liga, muss nach dem Pokal-Aus den nächsten Rückschlag verdauen. (sid)

Mainz muss gegen Kiel in die Verlängerung

Mit einer kräfteraubenden Energieleistung hat der FSV Mainz 05 den Höhenflug von Holstein Kiel beendet und sich bei den Störchen für die Pokalpleite von 2011 revanchiert. Knapp sechs Jahre nach der Schlappe des FSV im Achtelfinale beim damaligen Regionalligisten (0:2) gewann der Fußball-Bundesligist in der 2. Runde des DFB-Pokals 3:2 (2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen den starken Überraschungs-Zweiten der 2. Liga.

Der Mainzer Viktor Fischer (vorne) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 mit Kenan Kodro. dpa

Der Däne Viktor Fischer (22./67.) und Daniel Brosinski (101.) trafen für die Mainzer, die zum ersten Mal seit 2012 wieder im Achtelfinale stehen. Zudem dürfen sich die Rheinhessen über die Prämie in Höhe von 637.000 Euro freuen. Auf wen Mainz in der nächsten Runde (19./20. Dezember) trifft, entscheidet sich am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) bei der Auslosung.

Der Zweitliga-Aufsteiger aus Kiel kassierte nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage - daran änderten auch die Tore von Kingsley Schindler (54.) und Dominick Drexler (75.) jeweils per Foulelfmeter nichts.