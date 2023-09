Lotte -Das für Dienstagabend angesetzte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem Drittligisten SF Lotte und Borussia Dortmund ist rund 40 Minuten vor dem geplanten Spielbeginn wegen starken Schneefalls abgesagt worden. „Diese Entscheidung hat das Schiedsrichterteam um Felix Brych in Absprache mit beiden Vereinen getroffen“, sagte DFB-Vertreter Stephan Eiermann.



Ein Nachholtermin werde schnellstmöglich kommuniziert. Die Verantwortlichen sahen eine regelgerechte Austragung und die Sicherheit aller anwesenden nicht gewährleistet.



Die Zuschauer erfuhren gegen 20.15 Uhr von der Spielabsage. Bongarts/Getty Images

Stunden vor dem Spiel hatte starker Schneefall eingesetzt, die Linien des sichtlich holprigen Rasens wurden zunächst rot eingefärbt, ehe die Bemühungen eingestellt wurden. Erst um 20.13 Uhr, rund zehn Minuten nach der offiziellen Absage durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB), wurden auch die Zuschauer über die Absage über die Leinwand und den Stadionsprecher informiert.

BVB-Bus bleibt auf Acker stecken

„Wir müssen alle die Entscheidung akzeptieren“, sagte BVB-Profi Marcel Schmelzer. „Wir waren alle draußen auf dem Platz und es war mit normalen Schuhen schon schwierig. Der Schiedsrichter hat diese Entscheidung nicht ohne Grund getroffen.“ Lotte-Trainer Ismael Atalan nannte die Absage im TV-Sender Sky „traurig“. „Aber wir können es nicht ändern, wir müssen damit leben.“



Betretene Gesichter eine Stunde vor dem geplanten Spielbeginn in Lotte: Schiedsrichter Brych (dritter von rechts) hatte zuvor die Absage des Viertelfinals beschlossen. Bongarts/Getty Images

Schon einige Stunden vor dem Spiel hatte es das erste Malheur für den BVB gegeben. Der Mannschaftsbus hatte eine unliebsame Bekanntschaft mit dem beschaulichen Örtchen gemacht. Das Gefährt war am Nachmittag am Stadion der Sportfreunde bei einem Wendemanöver auf einem Acker stecken geblieben. Ein Traktor musste den BVB-Bus freiziehen. Die Spieler bekamen davon nichts mit, sie wurden erst nach dem Vorfall aus dem Hotel abgeholt.



Eine Posse spielte sich am Rande der Partie ab. Weil die Live-Übertragung der Fernsehsender ARD und sky offenbar so viel Strom in dem kleinen Stadion verbraucht, mussten die Fritteusen an den Imbissständen kalt bleiben. Hungrige Fans standen vergeblich für eine Portion Pommes Frites an. (sid, dpa, red)