München -Trainer Carlo Ancelotti hat sich nach dem Ausscheiden im Halbfinale des DFB-Pokals noch kein Urteil über die Saison von Bayern München erlauben wollen. „Ich denke, es ist zu früh, über die Saison zu sprechen. Wir wollen noch versuchen, die Bundesliga zu gewinnen. Natürlich sind wir enttäuscht. Wir hatten die Gelegenheit, 3:1 in Führung zu gehen, wir haben unsere Chancen nicht genutzt, das ist unser Fehler. Das ist kein guter Moment, aber wir müssen uns auf die Bundesliga konzentrieren.“, sagte er mit betretener Miene nach dem 2:3 (2:1) gegen Borussia Dortmund. Ihre 27. Meisterschaft können die Münchner bereits am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg vorzeitig gewinnen. Weitere Stimmen im Überblick.

BVB-Coach Thomas Tuchel reißt die Arme hoch. Bongarts/Getty Images

Für Tuchel war es der „Wahnsinn“

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): „Wir haben 1:2 zurückgelegen und dann noch gewonnen. Das ist der Wahnsinn. Das 1:4 in der Liga hatten wir komplett abgehakt. Heute haben wir 20 Minuten gut gespielt und dann nachgelassen. Nach der Pause haben wir uns nach und nach gesteigert, ab der 60. Minute war es dann sehr gut. Sicher haben wir auch etwas Glück gehabt.“

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender des FC Bayern): „Das ist ohne Frage ein bitterer Abend, sehr enttäuschend. Es war eine Niederlage, die man durchaus als unglücklich bezeichnen kann - das ist jetzt schon die zweite unglückliche in einer Woche. Das tut weh.“

Philipp Lahm (Kapitän Bayern München): „Bei uns herrscht eine große Enttäuschung. Wir haben uns viel vorgenommen, das hat man bis zum 2:2 auch gesehen, dass wir unbedingt ins Finale wollten. Wir haben die erste Viertelstunde nicht gut gespielt, haben uns dann aber gesteigert. Diesen Rückschlag müssen wir erst einmal verdauen.“

David Alaba (Verteidiger Bayern München): „Wir hatten genug Chancen, um den Sack zuzumachen. Wenn man die Chancen liegen lässt, wird das bestraft. Dortmund hat das cool gemacht und seine Chancen genutzt.“

Sven Ulreich (Torwart Bayern München): „Wir haben unsere eindeutigen Chancen nicht genutzt und Dortmund zurückkommen lassen. Das ist sehr bitter. Es ist keine optimale Saison jetzt, weil wir in beiden Pokalwettbewerben ausgeschieden sind. Wir müssen alle Kräfte mobilisieren und die Meisterschaft so früh wie möglich klar machen.“

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): „Es ist eine große Genugtuung. Wir hatten heute vielleicht das nötige Glück, das wir in den vergangenen Wochen nicht hatten. Heute war alles drin in dem Spiel.“

Marco Reus: „Wir haben nicht schlecht angefangen. Nach dem 1:2 haben nicht mehr so viele an uns geglaubt. Wir wollten unbedingt nach Berlin. Jetzt freuen wir uns auf das Finale gegen Frankfurt.“

Bundestrainer Joachim Löw tröstet die Bayern

Bundestrainer Joachim Löw. AFP

Bundestrainer Joachim Löw hat den FC Bayern nach dessen Aus getröstet. „Die Bayern sollten nicht enttäuscht sein. Man kann nicht immer drei Titel gewinnen“, sagte der Weltmeister-Coach am Donnerstag bei einem PR-Termin in Hamburg.

An der Vormachtstellung der Bayern in Deutschland ändert sich nach Ansicht von Löw durch das Scheitern in den Pokalwettbewerben nichts. „Bayern ist das Flaggschiff im deutschen Fußball und wird es auch bleiben“, erklärte der Bundestrainer: „Ich sehe bei dieser Mannschaft keine Auflösungserscheinungen oder Verschleißerscheinungen.“

Vom Spiel zwischen den Bayern und dem BVB zeigte sich Löw angetan. „Das war das Duell der beiden besten deutschen Mannschaften. Es war über weite Strecken ein klasse Spiel“, sagte der Bundestrainer, der Zuschauer in der Allianz Arena war. (dpa/sid)