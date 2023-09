Marc-André ter Stegen

Stellte bei seinem frühen Ausflug an die Seitenlinie unter Beweis, dass er einmal mehr bereit war für seinen üblichen Patzer im DFB-Trikot. Doch dann blieb er ohne Beschäftigung, einen ganzen Abend lang.

Torhüter Ter Stegen im Spiel gegen Italien. Bongarts/Getty Images

Antonio Rüdiger

Wagte sich weit aus der Deckung, um die Italiener in deren Hälfte zu attackieren. Am Ball unter all den deutschen Streichlern keine Augenweide, dafür defensiv sicher.

Antonio Rüdiger im Zweikampf mit Lorenzo. AP

Shkodran Mustafi

Im Dreier-Abwehrverbund viel besser aufgehoben als auf der Rechtsverteidiger-Position einer Viererkette. Kam nie in Schwierigkeiten.

Shkodran Mustafi. dpa

Mats Hummels

Wenn er jetzt wieder das Toreschießen beginnt, ist er in Turnierform. Musste nach Hectors Ballverlust auf Kosten einer Gelben Karte Schlimmeres verhindern. Sonst hochsouverän.

Mats Hummels, gegen Ende des Spiels mit Kapitänsbinde. AP

Jonas Hector

Schuftete zuverlässig in den unendlichen Weiten der linken Seite. Erledigte den defensiven Part seiner Aufgabe ordentlich – und traf dann. Für Deutschland. Zum ersten Mal. Großer Tag.

Jonas Hector erzielte das 3:0. dpa

Sebastian Rudy

Hatte die ganze rechte Seite vor sich, offensiv wie defensiv. Geschickte Zweikämpfe, stark vor dem Elfmeter. Ein Mann mit guten EM-Aussichten.

Sebastian Rudy sucht nach Anspielpartnern. AP

Mesut Özil

Ein Virtuose im defensiven Mittelfeld. So weit weg vom gegnerischen Tor steht Özil üblicherweise allenfalls beim Anstoß. Enorm viele Ballkontakte, am Ende sogar Torschütze per Elfmeter. Defensiv kaum gefordert.

Mesut Özil beim Elfmeter. REUTERS

Toni Kroos

lieferte ein weiteres Beispiel seiner unfassbaren Präzision. Der wahrscheinlich beste Passgeber auf dem Planeten. Lässt alles einfach aussehen. Sein Fehlpass in der 50. Minute kam einigermaßen überraschend.

Torschütze zum 1:0: Toni Kroos. AP

Thomas Müller

Wirkte deutlich lustvoller als bei seinem etwas peinlichen Auftritt gegen England, vielleicht lag es an der Kapitänsbinde. Optimistische Flanke auf Götze, der sich im Kopfball gegen ein ganzes Paket Italiener durchsetzte. Stürmer-Instinkt.

Thomas Müller gibt wie gewohnt gut gelaunte Ansagen. dpa

Julian Draxler

Fand kaum ins Spiel – und bereitete dann Hectors Treffer fantastisch vor. Großartiger Spieler mit am Dienstag überschaubarem Pensum.

Julian Draxler im Zweikampf mit Riccardo Montolivo. Bongarts/Getty Images

Mario Götze

Erzielte mit seiner 16 Ballberührung das 2:0, es war sein erster Tor-Abschluss. Dem Münchner Super-Reservisten stand das pure Glück ins Gesicht geschrieben. Das Tor kann ihm nur geholfen haben. Nach 60 agilen Minuten ausgewechselt. (chl)

Mario Götze besorgte in eigener Arena das 2:0 für Deutschland. REUTERS

