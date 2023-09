Ascona -Marko Marin hatte im Trainingslager im sonnigen Mallorca alle schwindelig gespielt. Der kleine Wirbelwind war im Sommer 2008 gerade mal 19 Jahre alt. Die Medien überboten sich mit Lobesbekundungen für den kleinen Kerl von Borussia Mönchengladbach, auch Bundestrainer Joachim Löw sparte nicht mit Anerkennung – und sortierte den schwer enttäuschten Marin kurz vor der EM doch aus.

Seitdem Löw Bundestrainer ist, hat er vor großen Turnieren stets einen größeren Kader zusammengerufen, als er später mitnehmen durfte. Einerseits, weil er so den Konkurrenzkampf schüren wollte, andererseits, weil er bei Verletzungen so kurzfristig reagieren konnte, ohne Spieler aus dem Urlaub zurückholen zu müssen. Und drittens, weil er junge Spieler so an die Nationalmannschaft heranführen wollte.

Letzteres aber ist eher nicht gelungen. Von denen, die seit

2008 vorzeitig abreisen mussten, hat es keiner geschafft, später tiefere Spuren zu hinterlassen.



Ein Überblick