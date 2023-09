Köln -Über das Design des neuen Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kann ja durchaus gestritten werden. Das grüne Auswärtstrikot soll an ein Jersey erinnern, in dem Deutschland bei der WM 1990 in Italien nach Elfmeterschießen gegen England ins Finale einzog und dort gegen Argentinien den dritten WM-Titel gewann.

In einem Punkt hebt sich das neue Trikot aber ganz deutlich von seinem stilistischen Vorbild ab: Bei der Typografie der Spielernamen auf dem Rücken. Die Buchstaben sind nicht etwa rundlich und damit klar lesbar, sondern in einer eckigen Schriftart gehalten.

Sonderfall Draxler

Julian Draxler (l.) und Timo Werner im neuen DFB-Trikot adidas/dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das kann in mindestens einem Fall für Verwirrungen sorgen. Das Fußball-Satiremagazin "Fussball macht Spaß", kurz "FUMS", hat sich seine Gedanken gemacht bei der Betrachtung des Draxler-Trikots.

So könnte man statt "Draxler" auch durchaus "Oaaxlea" oder "Oaahler". Gleich 21 Möglichkeiten hat "FUMS" aufgelistet - und bekommen dafür viel "Zuspruch". Die Fans im Netz lachen über die neue Typografie. "Spezialanfertigung für die WM in kyrillischer Schrift?", wird zum Beispiel scherzhaft gefragt.

Das erste Mal auflaufen wird die DFB-Elf im neuen Trikot übrigens im Testspiel gegen Spanien - ob Oaaxlea bzw. Draxler dann auch mit dabei ist? (msc)