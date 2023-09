Köln/Düsseldorf -Am Sonntag (20.30 Uhr) messen sich wieder die Branchenführer des deutschen Fußballs. Borussia Dortmund empfängt im Supercup vor heimischer Kulisse den FC Bayern München. Ist es der erste Titel der Saison oder der letzte der vorherigen? Ein wichtiges Testspiel oder eine Trophäe zum Verewigen?

Duell mit Nebengeräuschen

Eins ist zumindest klar: Es ist ein Duell mit reichlich Nebengeräuschen. Während Mats Hummels im Sommer vom BVB zum erfolgreichen FC Bayern in die Fußball-Schickeria München wechselte, um seiner ohnehin schon aufstrebenden Karriere das I-Tüpfelchen zu verpassen, kehrte Mario Götze zum BVB zurück, um seine stauchende Entwicklung beim FC Bayern zu beenden und zu altem Ruhm zurückzukehren.

Der Weltmeistertorschütze schnitt sich die Haare ab, gibt sich bescheiden und arbeitet im Training hart, um die Gunst der Dortmunder Fans zurückzugewinnen. Ex-Dortmund-Verteidiger Hummels wird es hingegen schwer haben, am Sonntag vor 80.000 wütenden BVB-Fans aufzulaufen, ging er doch ausgerechnet zum Liga-Erzrivalen.

Rekordmeister muss zum „Rekord-Supercupsieger“

Die Borussia gewann ihn fünfmal, der FC Bayern kann am Sonntag gleichziehen. Trotz der kurzen Vorbereitung will Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti die meisten seiner Nationalspieler nicht für den Supercup bei Borussia Dortmund schonen. Die erst am 5. August aus dem Urlaub zurückgekehrten Profis des Fußball-Rekordmeisters „haben gut gearbeitet und sind bereit“, sagte der Italiener am Freitag.

Das Prestige-Duell am Sonntag in Dortmund ist für Ancelotti von großer Bedeutung: „Es wird ein wichtiges und schweres Spiel. Es wird nicht einfach für uns. Aber wir wollen gut spielen, wir wollen einen guten Teamgeist zeigen. Wir haben viel Selbstvertrauen.“

.@MrAncelotti: "Wir wollen sehr gut spielen und guten Teamgeist sehen. Wir haben viel Selbstvertrauen." #BVBFCB pic.twitter.com/YF0oA6U1Lx — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2016

Ausfälle beim FC Bayern

Auf einige seiner Stars muss der Neu-Coach dennoch verzichten: Jérôme Boateng hatte nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel erst am Mittwoch mit dem Training begonnen. Arjen Robben soll nach seiner Adduktorenverletzung am Samstag für Laufeinheiten auf den Platz zurückkehren. Der Einstieg für Neuzugang Renato Sanches ist in der nächsten Woche geplant.

Beim Portugiesen war jüngst eine Oberschenkelverletzung aus dem EM-Finale diagnostiziert worden. Auch Abwehrspieler Holger Badstuber trainiert derzeit nur individuell.

Thomas Tuchel möchte lieber wann anders gegen die Bayern spielen

Anders als sein Münchner Kollege kann Thomas Tuchel nicht auf ein eingespieltes Team setzen. Wie schwer die Integration von immerhin acht Neuzugängen ist, bekam der BVB-Coach zuletzt bei den beiden mäßigen Auftritten der Borussia gegen Sunderland (0:1) und Bilbao (0:1) zu spüren.

Freimütig bekannte er, dass die Partie gegen den Meister für sein Team eigentlich zu früh kommt: „Es gab schon bessere Phasen, um Bayern München herauszufordern. Nach den Eindrücken der letzten beiden Testspiele sind wir gut beraten, die Ansprüche gegen die Bayern nicht zu groß werden zu lassen.“

Gut möglich, dass Tuchel nur wenige Tage nach dem intensiven Trainingslager in den Schweizer Alpen auf den Einsatz des einen oder anderen müden Neuzugangs verzichtet. Ob Götze in der Startformation steht, ließ der Coach offen. Dabei gehört der BVB-Rückkehrer zu den vermeintlichen Hauptdarstellern der Partie. Drei Jahre nach seinem viel diskutierten Weggang nach München könnte der in Dortmund sozialisierte Nationalspieler wieder in Schwarz-Gelb vor der Südtribüne auflaufen.

Rückkehr, Wiederkehr oder Heimspiel? Verrückt

Götze dürfte dabei freundlicher empfangen werden als zuletzt im Trikot des Erzrivalen. Gleichwohl gibt es in der Revierstadt noch immer Fans, die ihm seinen Wechsel im Sommer 2013 verübeln. „Natürlich macht man sich den einen oder anderen Gedanken. Ich weiß natürlich nicht, wie es sein wird“, bekannte Götze aus Sorge vor Pfiffen und fügte an: „Ich hoffe, dass das Sportliche im Mittelpunkt steht.“

Auch Hummels geht nicht unbefangen in die Partie. Der Innenverteidiger kommt nach achteinhalb Jahren beim BVB erstmals als Gegner in den Signal Iduna Park und muss deshalb ebenfalls mit lautstarken Unmutsbekundungen rechnen. Sein neuer Mannschaftskollege Thomas Müller ergriff prophylaktisch Partei für den einstigen Dortmunder Kapitän: „Pfiffe wären aus meiner Sicht vollkommener Quatsch. Er hat wirklich den Erfolg mit zurückgebracht als führende Figur, auch in den letzten Jahren. Man kann auch mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen.“

Fußball-Lehrer Ancelotti erwägt offenbar nicht, dem Weltmeister einen möglichen Spießrutenlauf zu ersparen: „Hummels hat viel Erfahrung. Ich habe ihn in dieser Woche gesehen, er ist ruhig und konzentriert. Er wird ein gutes Spiel machen.“ (luk mit dpa)