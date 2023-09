Berlin -Die Zahl psychisch behinderter Minderjähriger hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 2016 wies bereits jeder vierte Jugendliche, der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) wegen einer Behinderung in der Berufsvorbereitung gefördert wird, eine psychische oder neurologische Behinderung auf. 2005 hatte dieser Anteil noch bei 14 Prozent gelegen.

Besonders betroffen sind Kinder aus Hartz-IV-Haushalten, bei denen weit überproportional solche Behinderungen diagnostiziert werden. Während etwa jeder siebte junge Mensch in einer Hartz-IV-Familie lebt, beträgt ihr Anteil an allen BA-geförderten Behinderten ein Viertel. Er liegt mithin fast doppelt so hoch wie in Familien ohne Hartz-IV-Bezug. Dies geht aus einer DGB-Studie hervor, die dieser Zeitung exklusiv vorliegt.

Psychische Behinderungen entwickeln sich meist im Lebensumfeld

Als psychisch behindert gelten Menschen, deren gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe aufgrund seelischer Probleme dauerhaft beeinträchtig ist. Laut Sozialgesetzbuch sind Personen betroffen, wenn ihre „geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“.

Anders als viele körperliche Behinderungen sind psychische Behinderungen meist weder von Unfällen oder schweren körperlichen Erkrankungen verursacht noch angeboren. Sie entwickeln sich vielmehr im Lebensumfeld. Dass dabei soziale und ökonomische Benachteiligungen eine offenbar wesentliche Rolle spielen, zeigt der überproportionale Anteil der Jugendlichen aus Hartz-IV-Familien.

Armut „in hohem Maße mit gesundheitlichen Belastungen verbunden“

„Die ,Nebenwirkungen‘ von Hartz IV – Armut, beengtes Wohnen, geringere Bildungschancen, weniger Teilhabe an der Gesellschaft – können die körperliche, geistige und emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen negativ beeinflussen“, stellt DGB-Vorstandmitglied Annelie Buntenbach fest. Bereits 2009 kam der Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung einem ähnlichen Befund: Soziale Benachteiligung und Armut seien „in hohem Maße mit gesundheitlichen Belastungen verbunden“.

Hinzu kommt eine systematische Benachteiligung armer Familien mit behinderten Kindern gegenüber bessergestellten Haushalten. Während letztere Mehrausgaben, die der Behinderung zuzurechnen sind, von der Steuer absetzen können, haben Hartz-IV-Haushalte und andere Familien mit geringen Einkommen diese Möglichkeit nicht: Sie zahlen keine Einkommensteuer und genießen daher auch keine Steuervorteile.

DGB fordert Teilhabegeld für behinderte Kinder aus einkommensschwachen Familien

Ihnen bleibt lediglich, einen Mehrbedarf von 35 Prozent des Regelsatzes zu beantragen. Dieser wird von der BA aber nur behinderten Jugendlichen gewährt, die mindestens 15 Jahre und erwerbsfähig sind. Jüngere Kinder gehen leer aus. „Deutschland hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen schrittweise umzusetzen“, betont Buntenbach. Dies sei aber im Hartz-IV-Bereich nicht geschehen: „Prävention oder therapeutische Maßnahmen könnten in vielen Fällen helfen, sind aber schlichtweg nicht finanzierbar.“

Vor diesem Hintergrund fordert der DGB ein Teilhabegeld für behinderte Kinder aus einkommensschwachen Familien, mit dem behindertenbedingte Mehrausgaben finanziert werden können. Auf Dauer solle ein solches Teilhabegeld auch anderen Behinderten zur Verfügung stehen, heißt es in der Studie.