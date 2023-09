Rouen -Dritter Sieg im dritten Spiel – die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich am Dienstagabend der Pflichtaufgabe gegen den krassen Außenseiter Saudi-Arabien mit einem 38:24 (21:13)-Sieg entledigt und auf diese Weise den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich perfekt gemacht.

Vor rund 3700 Zuschauern in der Kindarena von Rouen traten bis auf Abwehrchef Finn Lemke sämtliche Feldspieler als Torschützen in Erscheinung; am häufigsten trafen Steffen Fäth (6), Patrick Groetzki, Kai Häfner und Julius Kühn (jeweils 5).

„Fans fanden das Spiel vielleicht langweilig“

Ohne Nationalhymnen und Wimpeltausch hätte man meinen können, es handele sich für die deutsche Mannschaft lediglich um ein Trainingsspiel. Viel zu deutlich war in jeder Hinsicht die Überlegenheit des Europameisters in der einseitigen Partie gegen die Saudis. „Das war heute nicht mehr als eine gute Regenerationseinheit“, fasste DHB-Vize Bob Hanning zusammen.

DHB-Trainer Dagur Sigurdsson bereitet seine Spieler mit einer emotionalen Ansprache vor. imago

Bundestrainer Dagur Sigurdsson sah es ähnlich: „Die Fans fanden’s vielleicht ein bisschen langweilig, aber es war auch nicht einfach, die Konzentration immer hoch zu halten“, sagte der DHB-Coach und fügte mit Blick auf das nächste Gruppenspiel bereits am Mittwoch (17.45 Uhr, Livestream auf handball.dkb.de) gegen Weißrussland hinzu: „Wir müssen zusehen, dass wir schnell wieder das Wettkampf-Feeling finden, denn die Weißrussen werden uns deutlich mehr fordern.“

Wolff-Einsatz gegen Weißrussland nicht gefährdet

Dabei wird man auch auf Andreas Wolff zurückgreifen können. Zwar war der Torhüter zwei Minuten vor Schluss bei einer Rettungsaktion unsanft auf der Hüfte gelandet und anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz gehumpelt, doch schon im Laufe des Abends gab die medizinische Abteilung Entwarnung; bei Wolff sei lediglich eine Prellung des Gesäßmuskels diagnostiziert worden, einem Einsatz am Mittwoch stehe nichts im Wege.

