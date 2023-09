Nyon -Die Würfel sind gefallen: Die drei Bundesligisten (FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen) bekommen es in der ersten K.o.-Runde der Champions League mit ganz unterschiedlichen Gegnern zu tun. Der Liveticker zur Auslosung des Champions League-Achtelfinals zum Nachlesen.



13.20 Uhr: Und in der Europa League geht es für zwei Bundesligisten folgendermaßen weiter: Schalke 04 trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf PAOK Saloniki aus Griechenland, Borussia Mönchengladbach bekommt es mit dem italienischen Vertreter AC Florenz zu tun.

12.28 Uhr: Während auf den FC Bayern München und Bayer Leverkusen knifflige Aufgaben im Achtelfinale warten, hat Borussia Dortmund bei der Auslosung Glück gehabt. Mitte März wissen wir mehr.

12.20 Uhr: Hier noch einmal alle Partien im Überblick:

Manchester City - AS Monaco

Real Madrid - SSC Neapel

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund

Bayern München - FC Arsenal

FC Porto - Juventus Turin

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

Paris St. Germain - FC Barcelona

FC Sevilla - Leicester City

12.18 Uhr: Die beiden letzten Partien lauten:

FC Porto - Juventus Turin und Paris St. Germain - FC Barcelona.

12.17 Uhr: Schweres Los für Bayer Leverkusen: Die Werkself trifft auf Vorjahresfinalist Atletico Madrid.

12.16 Uhr: FC Porto nimmt es mit Juventus Turin auf.

12.15 Uhr: Bayern München darf sich auf ein Duell mit dem FC Arsenal freuen. Man kennt sich.

12.14 Uhr: Borussia Dortmund hat seinen Achtelfinal-Gegner: Es ist Benfica Lissabon. Das ist machbar.

12.13 Uhr: Titelverteidiger Real Madrid muss sich mit dem SSC Neapel messen.

12.12 Uhr: Manchester City trifft auf den AS Monaco. Eine frohe Botschaft für Pep Guardiola, der in letzter Zeit einige sportliche Misserfolge verkraften musste.

12.09 Uhr: Nun beginnt die Prozedur. Uefa-Kommunikationsdirektor Pedro Pinto lobt noch kurz den BVB, der mit 21 Toren in sechs Spielen einen neuen Rekord aufgestellt hat. Dann erscheint Ruud Gullit auf Bühne, der die Ehre hat, die Kugeln zu ziehen. Die Losfee also.

12.05 Uhr: Titelverteidiger Real Madrid weilt derweil in Japan, Dort tritt Toni Kroos mit den Königlichen beim Weltpokal an. Die Autogramm des Weltmeisters sind auch dort sehr gefragt.

12.01 Uhr: Zu den Klängen der Champions League-Hymne geht es nun endlich los. Nach einer kurzen Ansprache von Pedro Pinto, Pressechef der Uefa, werden die 16 Teilnehmer für das Achtelfinale in einem Videoclip vorgestellt.

12 Uhr: Das Champions-League-Achtelfinale zieht sich wieder über vier Wochen. Die ersten Hinspiele werden am 14. Februar angepfiffen, die letzten Rückspiele finden am 15. März statt. Das Endspiel findet übrigens am 3. Juni in Cardiff statt.

11.55 Uhr: Zu einem deutschen Duell kann es nicht kommen. Partien zwischen Clubs aus einer Nation sind in der ersten K.o.-Runde beider Wettbewerbe ausgeschlossen. Dortmund, Bayern und Leverkusen gehen sich im Champions-League-Achtelfinale also ebenso aus dem Weg wie zum Beispiel die vier spanischen und die drei englischen Teams.

11.50 Uhr: Gleich drei Bundesligisten haben die Gruppenphase überstanden und sind ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Borussia Dortmund konnte als einziger deutscher Vertreter seine Vorrunden-Gruppe gewinnen. Der BVB ist daher in einem Topf mit Top-Clubs wie dem FC Barcelona und Juventus Turin. Dagegen werden der FC Bayern München und Bayer Leverkusen aus dem Topf der Gruppenzweiten gezogen. Welche Hammerlose dem deutschen Trio drohen, finden sie hier.

11.45 Uhr: Herzlich willkommen, liebe Fans des Rasensports, die Auslosung in der Königsklasse steht an. Die Fußballwelt blickt gespannt nach Nyon, denn dort wird die erste K.o.-Runde der Champions League ausgelost. Um 12 Uhr startet der Event in der Schweiz, eine Stunde später folgt die Europa League.