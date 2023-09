Havanna -Auch ein Revolutionär wird auf seine alten Tage einmal sentimal. Schon Tage vor seinem 90. lässt Fidel Castro in der Parteizeitung "Granma" diverse Artikel über sein Lebenswerk veröffentlichen.

Kultur-Gala anlässlich des Geburtstages geplant

Sein 90. Geburtstag wird in Kuba ausgiebig gefeiert. Seit Wochen drucken die Staatszeitungen Tag für Tag Fotos aus dem bewegten Leben des Guerilleros und Staatsmannes, in den Schulen und Universitäten werden Vorträge über die Verdienste des „Máximo Líder“ gehalten, am Samstag sollte Castro im Karl-Marx-Theater mit einer Kultur-Gala geehrt werden.

Prominente Geburtstagswünsche

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinem „lieben Freund“ Fidel Castro zum 90. Geburtstag gratuliert. „Du genießt tiefen Respekt in Russland als herausragender Staatsmann, der sein ganzes Leben in den Dienst des kubanischen Volkes gestellt hat“, erklärte Putin in einem am Samstag auf der Website des Kreml veröffentlichten Glückwunschtelegramm an den ehemaligen kubanischen Staatschef.

Castros „persönlicher Beitrag zur Entwicklung der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern“ könne „kaum überschätzt“ werden, schrieb Putin. Er wünsche Castro „gute Gesundheit, ein langes Leben, Vitalität und Wohlstand“.

Der Opposition ist der Personenkult um Fidel Castro hingegen suspekt. „Dieses ganze Geschrei der Staatsmedien um den Geburtstag von Fidel Castro ... riecht nach Abschied“, schreibt die prominente Dissidentin und Bloggerin Yoani Sánchez auf Twitter.

Das Leben von Fidel Castro

Castro ist einer der schillerndsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts. Mit wenigen Getreuen nimmt er den Kampf gegen den mächtigen Diktator Fulgencio Batista auf, baut nach dem Sieg der Revolution ein sozialistisches Regime im Hinterhof der Vereinigten Staaten auf, hält während der Kuba-Krise die ganze Welt in Atem.

Fidel Castro hatte Familienprobleme

An seinem Ehrentag siniert der Greise über seine Kindheit im Örtchen Birán, die nicht nur schöne Seiten enthielt.

„Wenige Jahre nach dem Triumph der Revolution starb mein Vater. Zuvor hatte er viel gelitten“, schreibt der frühere kubanische Präsident zu seinem 90. Geburtstag in der Parteizeitung „Granma“. Tatsächlich hatte Castro seinem Vater einigen Kummer bereitet. Bei der Landreform nach dem Sieg der Revolution enteignete er seine eigene Familie.

Immer noch Ansprechpartner für Kubas Politik

Nach einer komplizierten Operation gab Castro vor zehn Jahren die Macht an seinen Bruder Raúl ab. Seitdem lebt er zurück gezogen und äußert sich nur von Zeit zu Zeit in seinen „Reflexiones“ zum Weltgeschehen. Über echte politische Macht verfügt er nicht mehr. „Er ist aber noch immer wichtig als Legimitator für die politische Führung Kubas“, sagt Politikwissenschaftler Bert Hoffmann vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg.

Kuba erlebt derzeit die größte gesellschaftliche Umwälzung seit der Revolution im Jahr 1959. Die Regierung von Raúl Castro hat diplomatische Verbindungen zum einstigen Erzfeind USA aufgenommen, immer mehr Menschen arbeiten im aufstrebenden Privatsektor und an ausgewählten Orten können die Kubaner sogar ins Internet. Politische Freiheit genießen sie allerdings noch immer nicht.

Castro äußert sich kritisch gegenüber die Politik Kubas

Vielen auf Kuba geht die Öffnung zu langsam. Fidel Castro hingegen hat in seinen seltenen Äußerungen durchblicken lassen, dass er so manchen Schritt seines Bruders durchaus kritisch sieht. Vor allem die Annäherung an die USA ist ihm suspekt, das „Imperium“ für ihn immer noch der Todfeind.

Berühmte Zitate

Die Deutsche Presse-Agentur hat anlässlich seines Geburtstages eine Reihe seiner berühmtesten Zitate zusammengestellt:

- „Die Geschichte wird mich freisprechen.“ (Oktober 1953)

- „Ich war nie, noch bin ich jetzt Kommunist. Wenn ich das wäre, hätte ich genug Mut, um es zu sagen.“ (Mai 1958)

- „Macht interessiert mich nicht. Nach dem Sieg will ich in mein Dorf zurückkehren und meine Karriere als Rechtsanwalt fortsetzen.“ (1958)



- „Wir haben eine Revolution gemacht. Eine sozialistische Revolution vor der Nase der USA.“ (April 1961)



- „Ich war immer ein großer Bewunderer von Christus, weil er der erste Kommunist war.“ (1975)



- „Falle, wer fällt, sterbe, wer stirbt - die kubanische Revolution wird nie verschwinden.“ (September 1997)



- „Unsere Prostituierten sind die kultiviertesten der Welt.“ (Juli 1999)



- „Unsere Nachbarn im Norden sollen sich keine Sorgen machen. Ich habe nicht vor, mein Amt auszuüben bis ich 100 bin.“ (Juli 2006)



- „Ich verabschiede mich noch nicht von euch. Ich will als ein Soldat der Ideen kämpfen.“ (Februar 2008)

Zehn wichtige Momente im Leben Fidel Castros

Der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro hat am Samstag seinen 90. Geburtstag gefeiert. Zehn wichtige Momente im Leben des Guerilleros und Staatsmannes:

DER BEGINN: Fidel Castro wird am 13. August 1926 auf dem Landgut Manacas in der Ortschaft Birán im Osten Kubas geboren. Er ist der Sohn eines spanischen Großgrundbesitzers und einer kubanischen Hausangestellten.

STUDIUM: Castro studierte von 1945 bis 1950 Jura an der Universität von Havanna. Bereits während des Studiums engagiert er sich politisch. Nach dem Examen nimmt er den Kampf gegen Diktator Fulgencio Batista auf.

ANGRIFF AUF DIE MONCADA-KASERNE: Am 26. Juli 1953 überfällt Castro mit einigen Getreuen die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba. Die Attacke misslingt und Castro wird kurz darauf festgenommen. Im Prozess spricht er die berühmten Worte: „Verurteilt mich. Es ist egal. Die Geschichte wird mich freisprechen.“

GUERILLA-KAMPF: Nach seiner Freilassung bereitet sich Castro mit seinen Anhängern in Mexiko auf den entscheidenden Schlag gegen Batista vor. Die Rebellen setzen auf der Jacht „Granma“ nach Kuba über. Nach jahrelangem Guerilla-Kampf in den Bergen stürzen sie den Machthaber an Neujahr 1959.

INVASION IN DER SCHWEINEBUCHT: Mit der Unterstützung der USA greifen antikommunistische Exilkubaner am 17. Abril 1961 die Karibikinsel an. Die Invasion in der Schweinebucht misslingt. Die Regierung von US-Präsident John Kennedy muss mit Kuba über die Freilassung der Kriegsgefangenen verhandeln.

KUBAKRISE: Im Oktober 1962 bemerken die USA, dass die Sowjetunion Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert. Die Krise bringt die Welt an den Rand eines Atomkriegs. Schließlich zieht Moskau die Raketen wieder ab. Die USA versprechen im Gegenzug, nicht in Kuba zu intervenieren.

TOD VON „CHE“ GUEVARA: Im Oktober wird Castros Kampfgefährte Ernesto „Che“ Guevara bei einem Gefecht in Bolivien getötet. Nach dem Sieg der Guerilleros auf Kuba hatte er verschiedene Regierungsämter inne. Später verließ er die Karibikinsel, um die Revolution in anderen lateinamerikanischen Ländern voranzutreiben.

OPERATION CARLOTA: Von 1975 bis 1988 beteiligen sich kubanische Interventionskräfte am Bürgerkrieg in Angola. Nach offiziellen Angaben unterstützen im Laufe der Jahre mehr als 350 000 Kubaner die Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MPLA). Es ist der größte Auslandseinsatz der kubanischen Streitkräfte und trägt zum Niedergang des Apartheidregimes in Südafrika bei.

SONDERPERIODE: Nach dem Fall des Ostblocks büßt die kubanische Wirtschaft über 80 Prozent seines Außenhandelsvolumens ein und stürzt in eine tiefe Krise. Die „Sonderperiode“ ist von großen Entbehrungen gekennzeichnet. Mit Hilfe des Verbündeten Hugo Chávez in Venezuela und durch den Tourismus kommt Kuba auf die Beine.

RÜCKZUG AUS DER POLITIK: 2006 muss sich Castro einer komplizierten Operation unterziehen und gibt die Macht an seinen Bruder Raúl Castro ab. Zwei Jahre später übernimmt der Bruder offiziell die Staatsführung. (Mel, dpa)