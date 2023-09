Köln -Die Karriere von Max Kruse in der Nationalmannschaft scheint nach nur 14 Einsätzen vorbei zu sein. Wegen Undiszipliniertheiten wurde der Wolfsburger Stürmer aus dem Kader gestrichen. In seinem Fall war es wohl eher die Summe vieler vergleichsweise kleinerer Eskapaden in kurzer Folge.

DFB-Coach Joachim Löw (l.) wird Max Kruse nach seinen Eskapaden kaum mehr einwechseln. imago/Hübner

In der Geschichte der Nationalmannschaft gab es sowohl Fälle wie den seinen, als auch Fälle, in denen ein extremes Fehlverhalten den Rauswurf bedingte. Manche der „Sünder“ kamen zurück, andere nicht. Wir geben einen Überblick über die bekanntesten und prominentesten Fälle:

Der Suppenkasper

Teamchef Franz Beckenbauer im Gespräch mit Uli Stein (r.). imago/WEREK

Uli Stein, 1986: Der Hamburger Torhüter glaubt, er sei deutlich besser als Toni Schumacher, ist bei der WM in Mexiko aber nur die Nummer zwei. Er betitelt Teamchef Franz Beckenbauer als „Suppenkasper“, muss vorzeitig abreisen und kehrt nicht mehr ins Team zurück.

Abpfiff statt Anpfiff

Toni Schumacher hat einige Erfolge mit der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. imago/Laci Perenyi

Toni Schumacher, 1987: Ein Jahr später folgt Steins großer Rivale. Schumacher schreibt in seinem Buch „Anpfiff“ über nächtlichen Zocker-Runden von Mitspielern und Doping-Praktiken im Fußball. Bei seinem Verein 1. FC Köln wie bei der Nationalelf fliegt er raus.

Der Stinkefinger

Stefan Effenberg, 1994: Nach der schwachen Leistung der DFB-Elf im WM-Vorrundenspiel gegen Südkorea pfeifen die Fans. Effenberg streckt ihnen den Mittelfinger entgegen, stellt die Geste später nochmal extra für die Kameras nach. Bundestrainer Berti Vogts und DFB-Präsident Egidius Braun schicken ihn vorzeitig aus den USA nach Hause. 1998 bewegt Vogts ihn zu einem missglückten Kurz-Comeback, als Nachfolger Rudi Völler das im Jahr 2000 ebenfalls versucht, will Effenberg nicht mehr.

Der Maulwurf

Lothar Matthäus, 1996: Lothar Matthäus veröffentlicht via Bild-Zeitung „Tagebücher“ mit Interna aus den Teams. Da er dabei vor allem Vogts' Lieblingsspieler Jürgen Klinsmann attackiert, gewinnt dieser den Machtkampf und Matthäus darf nicht zur EM 1996 - bei der Deutschland den Titel holt. Matthäus gibt später nochmal ein Comeback und beendet seine Nationalmannschafts-Karriere erst nach der missratenen EM 2000 im Alter von 39 Jahren.

Die Erpressung

Mario Basler versucht sich als Tennis-Netzrichter. imago/HJS

Mario Basler, 1999: Nach einem schwachen Spiel gegen die Niederlande im November 1998 berücksichtigt Teamchef Erich Ribbeck Basler im nächsten Jahr zunächst nicht. Der fordert öffentlich ein Vier-Augen-Gespräch. Worauf Ribbeck nicht eingeht: „Ich lasse mich nicht erpressen. Ich entscheide, mit wem ich spreche, wann und wie lange ich mit ihm spreche.“ Basler kehrt nicht mehr zurück in die DFB-Elf.

Der Träumer

Christian Wörns verscherzte es sich mit Teamchef Jürgen Klinsmann. imago/Christoph Reichwein

Christian Wörns, 2006: Der Abwehrspieler träumt von der Teilnahme an der Heim-WM. Als Bundestrainer Klinsmann ihn mehrfach nicht berücksichtigt, wirft er diesem vor, „unehrlich und link“ zu sein. Die Teilnahme am „Sommermärchen“ hatte sich da endgültig erledigt.

Der Tribünen-Flüchtling

Stand mit der Nationalelf im Regen: Kevin Kuranyi. imago sportfotodienst

Kevin Kuranyi, 2008: Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Russland gehört Kuranyi zum Aufgebot, nicht aber zum Kader beim Spiel. Auf der Tribüne in Dortmund muss der Schalker Stürmer sich offenbar einige Sprüche anhören und fährt während des Spiels einfach nach Hause. Bundestrainer Joachim Löw nominiert ihn nie wieder.