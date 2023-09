Evian -Björn Borgmann ist immer nah dran an der Nationalmannschaft. Der ausgebildete Nahkampf-Trainer kümmert sich seit 16 Jahren um die Sicherheit deutscher Nationalspieler. Er war dabei, als die U-17 die WM in Nigeria spielte, in einem der gefährlichsten Länder der Welt. Auch zu den komplizierten Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien hat der 44-Jährige das DFB-Team begleitet, hat Gefährdungsanalysen erstellt und ist stets zugegen gewesen.

Rückkehr an Ort des Schreckens

Aber nie war Borgmanns Job schwieriger als bei dieser EM. Fast eine Million Euro lässt sich der DFB die Sicherheit kosten. Doch das allein genügt nicht. Am Mittwochmorgen ist der Tross aus dem Basiscamp im entlegenen Evian-les-Bains mit zwei Chartermaschinen in die Millionenmetropole Paris aufgebrochen. Fast 80 Delegationsmitglieder vom Koch bis zum Verbandspräsidenten. Sie konnten ihre Zimmer im Pullman-Hotel erst zur Mittagszeit beziehen, nachdem die Herberge in der Hauptstadt von Spezialisten nach Bomben durchsucht worden war. Am Mittwochabend schließlich kehrten die deutschen Fußballer zum Abschlusstraining vor der Begegnung an diesem Donnerstag gegen Polen zurück an jenen Ort, an dem sie eine Nacht ihres Lebens verbrachten, die sie nie wieder vergessen werden.

Georg Behlau erlebte die Anschläge vom 13. November 2015 beim Freundschaftsspiel gegen Frankreich im Stade de France auf der Ehrentribüne neben Teammanager Oliver Bierhoff. Behlau ist der Organisationschef des Nationalteams. Ganz in seiner Nähe saß der französische Präsident Francois Hollande. So wusste Behlau sehr bald, dass die drei schweren Detonationen während der ersten Halbzeit nicht von harmlosen Knallkörpern verursacht worden waren. Sondern durch Selbstmordattentäter in unmittelbarer Nähe der Arena. Es waren Männer, die vergeblich versucht hatten, mit ihren Sprenggürteln auf die Tribüne zu gelangen. Wären sie nicht an den Eingangstoren abgewiesen worden, hätte die Welt den Attentätern vor laufenden Kameras zugesehen. Behlau sagt: „Im Nachhinein empfinde ich es als großes Glück, dass uns nichts passiert ist. Viele Menschen in der Bataclan-Konzerthalle und auf den Straßen haben leider nicht so viel Glück gehabt.“ 130 wurden getötet, 352 verletzt, 97 davon schwer.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Informationen erst nach dem Spiel

Die Spieler erfuhren vom Horror in Paris erst nach dem Spiel auf dem Weg in die Kabine, wo sie zum Schutz die ganze Nacht verbringen mussten, ehe sie am nächsten Morgen heimlich zum Flughafen Charles de Gaulle gefahren und ausgeflogen wurden. Emre Can erinnert sich: „Jeder hat zum Handy gegriffen, ist auf Zeitungsseiten gesurft, hat bei Twitter geschaut. Das war erschreckend. Insbesondere deswegen, weil wir eigentlich mittendrin waren. Wir waren in Paris – und nicht irgendwo zu Hause und haben das am Fernsehen verfolgt.“

Zur Rückkehr ins Stade de France möchte Georg Behlau das Thema Terror am liebsten runterdimmen. Es soll um Fußball gehen, nicht um die Angst vor Anschlägen. „Unsere Jungs sind gestandene Profis“, sagt Behlau, „die können mit der Situation umgehen. Wie ich das mitkriege, ist das bei uns keine Story mehr.“

Aber Behlau will und kann auch nicht verhindern, dass die Spieler von den Medien gefragt werden. Jerome Boateng sagt: „Ich habe Abstand bekommen, aber es bleibt dabei: Es war eine schlimme Nacht, vor allem für viele Menschen in Paris, eine Nacht, die niemand wieder erleben will. Ich hoffe sehr, dass nichts passiert bei der EM. Und nicht nur dort.“ Und er räumt ein, dass er seine Sorgen „nicht ganz wegschieben kann“. Seiner Frau und den beiden Töchtern hat der Verteidiger Besuchsverbot im Stade de France erteilt.

Tag für Tag spürbar

Emre Can findet ohnehin, es sei richtig, den Terror offen anzusprechen. „Die Geschehnisse vom 13. November müssen ein großes Thema sein. Man kann jetzt nicht einfach sagen: Das alles ist irgendwann passiert, jetzt geht es aber weiter. Die Sicherheit aller ist nun das wichtigste.“

Can und seine 22 Teamkollegen spüren das ohnehin Tag für Tag: Neben den eigenen, vom DFB engagierten Security-Leuten um Björn Borgmann und dem Sicherheitsbeauftragten Hendrik Große-Lefert sorgt auch der französische Staat für Schutz: Ein sogenannter „Team Security Liaison Officer“ mitsamt sechs Spezialisten der Special Forces Group d’Intervention de la Gendarmerie nationale - dem französischen Äquivalent zur deutschen GSG 9 - ist ständig zugegen. So unsichtbar wie möglich, so sichtbar wie nötig.

Dass der DFB sein Teamquartier am Genfer See aufgeschlagen hat, kommt den Behörden nun entgegen. In Evian hat man Erfahrung mit Hochsicherheit. Hier fand der G-8-Gipfel nach den Anschlägen vom 11. September 2001 statt. Die angespannte Sicherheitslage kommt dem DFB auch bei den Transfers entgegen. „Der Flughafen in Annecy, von dem wir abfliegen, liegt recht weit weg“, sagt Behlau ein, „das ist hier genau am Rande dessen, was man dem Team noch zumuten kann. 75 Minuten, das kannst du nicht schönreden. Aber der Sicherheitskonvoi hilft uns, dass wir sehr zügig vorankommen.“ Es geht mit Blaulicht vorweg zum Airport in die Berge hinauf.

Aber in der französischen Metropole ist die Sicherheitslage natürlich schwieriger, das ist allen klar. Der Attentäter, der am Montagabend in einem Vorort einen Polizisten und dessen Ehefrau tötete, hat vor seinem Tod eine Videobotschaft hinterlassen: „Die EM wird zum Friedhof.“ Die deutschen Spieler wollen sich vor den Drohszenarien nicht beugen. Verteidiger Shkodran Mustafi ist, wie der in Frankfurt geborene Türke Can und wie der in Gelsenkirchen zur Welt gekommene Mesut Özil, bekennender Muslim. Der Hesse mit albanischen Wurzeln sagt: „Ich sehe es überhaupt nicht ein, den Terroristen das Feld überlassen. Wir werden versuchen, das Spiel und die EM zu genießen.“ (red)