Egal ob im Hotel, Appartement oder auf dem Campingplatz: Im Urlaub spielt Gastfreundschaft eine große Rolle. Um einen Ort zu genießen, ist es wichtig, sich rundum wohl zu fühlen. Persönliche Begegnungen und kleine Aufmerksamkeiten für den Gast machen da viel aus. Doch nicht in allen Städten fühlen sich Reisende gleich gut aufgenommen.



Welche deutschen Städte besondere Gastfreundschaft zeigen, veröffentlichte die Unterkunft-Plattform Airbnb in einem Top-Ten- Ranking.

Anhand von 5-Sterne-Bewertungen der User, die in den vergangenen zwölf Monaten über Airbnb gereist sind, wurden die Städte ermittelt, in denen sich die Reisenden am herzlichsten aufgenommen fühlten. Dabei wurden alle Städte und Orte ausgewertet, die mehr als 1000 Reisen verbuchen konnten.

Welche Stadt ist also laut Ranking die gastfreundlichste Stadt Deutschlands?

Es ist Füssen im Allgäu.

Die Stadt Füssen erreichte den ersten Platz. picture alliance / Karl-Josef Hi

Die romantische Stadt im Ostallgäu zieht Urlauber an, die auf der Suche nach Bergen, Seen und traumhafter Alpenkulisse sind. Außerdem punktet der beliebte Luftkurort mit dem berühmten Schloss Neuschwanstein. Mit 89 Prozent 5-Sterne-Bewertungen ist Füssen die gastfreundlichste Stadt Deutschlands. Das ist nicht ganz überraschend. In einem Instagram-Voting wurde Füssen bereits zur beliebtesten Stadt gekürt.

Die hessische Barockstadt Fulda belegt mit nur zwei Prozent weniger den zweiten Platz im Ranking.

Den zweiten Platz erlangte die Stadt Fulda. picture alliance / Swen Pförtner

Auf Platz drei: Garmisch-Patenkirchen. Der Kurort in der Nähe der Zugspitze hatte in der Auswertung im Vorjahr den ersten Platz belegt.

Insbesondere die Zugspitze macht Garmisch-Partenkirchen so beliebt. picture alliance / Karl-Josef Hi

Die 10 gastfreundlichsten Städte Deutschlands 2018 sind:

1. Füssen, Bayern

2. Fulda, Hessen

3. Garmisch-Partenkirchen, Bayern

4. Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

5. Bielefeld, Nordrhein-Westfalen

6. Oldenburg, Niedersachsen

7. Tübingen, Baden-Württemberg

8. Braunschweig, Niedersachsen

9. Osnabrück, Niedersachsen

10. Halle (Saale), Sachsen-Anhalt

Die bei Touristen beliebten Großstädte wie Berlin, Köln oder München, sucht man in dem Ranking vergeblich. Ein Grund dafür: Aufgrund des höheren Besucheraufkommens haben die Gastgeber oft weniger Zeit für ihre Gäste. Daher werden sie oft nicht so gut bewertet, wie dies in kleineren Städten der Fall ist.