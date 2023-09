Die Geheimnisse des Nazi-Bunkers von Ludwigsfelde

Ludwigsfelde -Ein kleines Dorf bei Ludwigsfelde könnte schon bald weltberühmt werden: Genshagen. Hier liegt ein zugeschütteter Nazi-Bunker, der jetzt freigebuddelt wird. Forscher vermuten geheimes Nazi-Gut.



Alle Indizien sprechen dafür. Laut Zeitzeugen sollen in den chaotischen Apriltagen vor Kriegsende 1945 Lastwagen auf das Gelände gerollt sein. Die Vermutung: Reichspostminister Wilhelm Ohnesorge könnte geheime Akten gelagert haben. Denn nur 15 Kilometer entfernt hatte er seinen Herrensitz. Er ließ er auf dem Gelände ein Forschungs- und Versuchszentrum einrichten, in dessen Laboren an Infrarotnachtsichtgeräten und ferngesteuerten Flugabwehr-Raketen gebastelt wurde. Sogar an Plänen für eine Atombombe wurde im Auftrag des Postministers gearbeitet. Weil er auf seinem Grundstück keinen eigenen Stollen ins Erdreich treiben konnte, könnte er auf den Bunker gleich um die Ecke ausgewichen sein. Dort hatten während des Krieges die Arbeiterinnen Schutz gefunden, die im anliegenden Daimler-Benz-Flugmotorenwerk gearbeitet hatten.



Und es gibt noch mehr Indizien, dass im Genshagener Bunker Nazi-Gut versteckt sein könnte. Als im April 1945 alliierte Truppen nahten, machte sich ein Kommando der SS an die Arbeit und sprengte mit großem Aufwand alle fünf Zugänge des Bunkers, schreibt der Spiegel. „Das ist ziemlich viel Getöse für einen Stollen, in dem Arbeiterinnen bei Bombenangriffen kauerten“, findet der Berliner Historiker Rainer Karlsch, der 2011 mit Leipziger Spezialisten geomagnetische Messungen des Bunkers vornahm.



Es gelang, fast 70 Jahre nach der Sprengung wieder einen Zugang zum Bunker zu finden. Erkundet ist er der aber noch lange nicht. „Viele Stollen sind noch nicht freigelegt. Er ist größer als erwartet“, sagt Karlsch.