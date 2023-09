Berlin -Es ist offenbar auch so gegangen in der SPD, ohne Bundesgeschäftsführer. Oder eben auch nicht, schließlich sind die Umfragewerte ja anhaltend miserabel. Nun also wird, nach vier Jahren Vakanz, der Posten offenbar wieder neu besetzt, ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl. Die letzte Bundesgeschäftsführerin, die Saarländerin Astrid Klug, war 2012 ein Jahr vor der Bundestagwahl zurückgetreten, offiziell aus familiären Gründen, inoffiziell wohl auch, weil sie mit SPD-Chef Sigmar Gabriel nicht ganz so harmonierte. Die Erfahrung haben andere dann auch noch gemacht, auch die Generalsekretärin Yasmin Fahimi hatte mit dem oft sehr spontanen und eigenwilligen Gabriel ihre Probleme und tauchte unter anderem deswegen nach zwei Jahren als Staatssekretärin ins Bundesarbeitsministerium ab.

Ihre Nachfolgerin Katarina Barley nun bekommt wieder eine Organisatorin zur Seite gestellt: Aus Barleys Heimatland Rheinland-Pfalz wechselt die bundespolitisch bislang unbekannte Historikerin Juliane Seifert ins Willy-Brandt-Haus. Am Montag soll dies im Parteivorstand beschlossen werden. Die 38-Jährige koordinierte in der Staatskanzlei von SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer die politische Planung, in der Bundes-SPD soll sie die Generalsekretärin von Verwaltungsaufgaben entlasten und den Wahlkampf mitplanen. Unter dem damaligen Generalsekretär und späteren Parteichef Franz Müntefering hatten die Bundesgeschäftsführer Matthias Machnig und Kajo Wasserhövel besondere Rollen – der eine als Spin-Doctor, der andere als eine Art graue Eminenz der SPD-Planung.

Gabriel hat ganz offenkundig bislang keine Eminenzen neben sich geduldet. Die Job-Beschreibung von Seifert dürfte also klar sein. Ihre künftige Ex-Chefin Dreyer hat allerdings immerhin gerade eine Landtagswahl gewonnen, da hat sie Gabriel etwas voraus.