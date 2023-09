Die Kampagne „Hass ist keine Alternative für Deutschland“ der Grünen hilft der AfD.

Die Grünen sind momentan mit der Kampagne „Hass ist keine Alternative für Deutschland“ präsent.

Mit dieser wollen sie die Menschen davor warnen, die AfD zu wählen.

Das Problem: Ungewollt helfen sie damit der Partei.

Hass ist keine Alternative für Deutschland. Schießbefehl ist keine Alternative für Deutschland. Homophobie ist keine Alternative für Deutschland. Mit Slogans wie diesen sind die Grünen derzeit in den sozialen Netzwerken, aber auch auf Plakaten in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt präsent, wo am 13. März gewählt wird. Das eigene Logo fehlt übrigens auf den Kampagnen-Motiven: So erhoffen die Grünen sich, möglichst viele Menschen mit ihrer Botschaft zu erreichen.

„Gut so!“ möchte man spontan ausrufen. Denn hier zeigt eine Partei klare Kante gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ressentiments – was nach den Vorfällen im sächsischen Clausnitz noch einmal umso notwendiger ist. Endlich tut mal jemand was gegen die rechten Tendenzen im Parteiensystem, ist der nahe liegende Gedanke. Und doch können einem beim zweiten Nachdenken rasch Zweifel kommen: Werden die Grünen auf diese Weise wirklich das erreichen, was sie wollen? Wählen so weniger Menschen die Alternative für Deutschland?

Halten wir erst einmal fest: Die Kampagne ist nicht nur gut gemeint, sie ist – wenn man die eingängigen Slogans betrachtet – zumindest handwerklich auch gut gemacht. Und doch spricht eben viel dafür, dass unter dem Strich genau das Gegenteil des angestrebten Effekts eintritt: Die AfD wird durch die Kampagne der Grünen noch gestärkt.

Ein Geschenk für die Ein-Themen-Partei

Dafür gibt es drei Gründe. Erstens verschafft die Kampagne der Alternative für Deutschland noch einmal zusätzliche Aufmerksamkeit. Dabei trägt sie zweitens dazu bei, dass das ohnehin dominierende Wahlkampfthema der Flüchtlingskrise noch weiter in den Mittelpunkt rückt. Für die Ein-Themen-Partei AfD könnte das nicht besser laufen.

Und drittens droht hier genau dasselbe Problem wie dann, wenn sich wichtige Vertreter anderer Parteien einer TV-Debatte unter Beteiligung der AfD verweigern. Diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, eine solche rechtspopulistische Kraft zu wählen – ob aus Überzeugung oder aus Protest –, sehen sich bestätigt in dem Gefühl, die AfD würde unfair behandelt und ausgegrenzt. Das führt dann rasch zur Trotzreaktion. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es der AfD die Mobilisierung ihres Wählerpotenzials erleichtert. Und das ist ja nun wirklich nicht im Sinn der Grünen. Oder von irgendjemand anderem, der auf die AfD im Parlament zu Recht gut verzichten könnte.

Ein kluger Umgang mit der AfD sieht so aus: Sich an ausgewählten Stellen der Debatte mit ihren Vertretern zu stellen und dabei Unsinn als Unsinn und Populismus als Populismus herauszuarbeiten. So blamierte sich die stellvertretende Parteivorsitzende Beatrix von Storch bei Anne Will, als sie über ihre Theorie sprach, Angela Merkel werde ins Exil nach Chile gehen. Und vor allem: Wichtig ist, die AfD-Vertreter ruhig auch mal danach fragen, was sie eigentlich zu anderen Themen als der Flüchtlingskrise zu sagen haben. Von der Haushaltspolitik bis hin zu Themen wie Bildung. Das ist eine Chance, um deutlich zu machen, wie wenig die AfD zu bieten hat.