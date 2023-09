Berlin -Es dauerte eine halbe Stunde, bis die Linken ihre Sprache wiederfanden. Auf der Bühne im vollen und ziemlich warmen Festsaal Kreuzberg ließen sich die Spitzenkandidaten vor ihren Fans und Parteimitgliedern zunächst nicht sehen.



Denn ihr Ziel, drittstärkste Partei im Bundestag und damit Oppositionsführerin im Bundestag zu bleiben, hat sie krachend verfehlt. Bis zuletzt hatten sie um diese Position gekämpft. Denn früh war klar, dass ein Regierungsbündnis mit der SPD nicht zustande kommen würde, auch wenn es zu Beginn des Jahres wegen der guten SPD-Umfragewerten so aussah. Und so konzentrierte sich die Linke eben auf diesen dritten Platz.

Sahra Wagenknecht lächelt zum bösen Spiel

Als Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht auf die Bühne kam, versuchte sie mit einem Lächeln zu retten, was zu retten ist: „Wir haben wirklich etwas zu feiern, es ist das zweitbeste Ergebnis, das die Linke je hatte“, rief sie dem Publikum zu. Jubel, Fähnchenschwingen. Das stimmt zwar – 2009 holte sie knapp zwölf Prozent der Zweitstimmen, bei der vergangenen Bundestagswahl 8,6 Prozent – aber den Platz als Oppositionsführerin musste sie abgeben.



„Aber uns allen liegt etwas im Magen: Dass die AfD so ein Ergebnis eingefahren hat“, sagte Wagenknecht weiter. Die große Koalition habe einen Warnschuss erhalten. Die SPD können sich nun in der Opposition regenerieren, riet Wagenknecht den Sozialdemokraten. Die Linke wolle dafür sorgen, dass der enorme Rechtsruck in vier Jahren so nicht noch einmal weitergehe.



„Das darf nicht noch einmal passieren. Dazu werden wir beitragen“, erklärte Wagenknecht – und verschwand von der Bühne. Als dann die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, auf der Leinwand erschien, wurde ihr unter lauten Buh-Rufen der Ton ab- und die Musik m Saal aufgedreht.



"Die #Groko ist verantwortlich dafür, dass der Nährboden für den Rechtsextremismus im Land gewachsen ist." @b_riexinger #BTW17 — DIE LINKE (@dieLinke) September 24, 2017

Wer die Rechte bekämpfen will, der muss auch die Politik der sozialen Spaltung konsequent bekämpfen. Das werden wir tun. @b_riexinger #btw17 — DIE LINKE (@dieLinke) September 24, 2017

Wir haben einen tollen Wahlkampf gemacht. Über 5000 Menschen sind in diesem Jahr eingetreten. Die Meisten sind unter 35 @b_riexinger #btw17 — DIE LINKE (@dieLinke) September 24, 2017

Auch Parteivorsitzende Bernd Riexinger freute sich, dass die SPD nun wieder ihren Platz in der Opposition sehe. Wenn es inhaltliche Überschneidungen gebe, wolle man auch aufeinander zugehen, „aber nur wenn es inhaltlich passt. Das ist wichtig“, sagte Riexinger am Rande der Veranstaltung dieser Zeitung. „Auf keinen Fall wird es eine inhaltlich Aufweichung unserer Politik geben“, betonte Riexinger.



Bernd Riexinger und Katja Kipping dpa

Wagenknechts Spitzenkandidat-Kollege Dietmar Bartsch, der kurze Zeit nach Wagenknecht auf die Bühne kam, erklärte, dass der Rechtsruck in Deutschland eine besondere Herausforderung für die Linke sei. „Der Verlierer ist das Land“, betonte er. Die Menschen hätten das Ventil ihres Frustes nicht bei ihnen gefunden. „Aber wir müssen diese demokratische Entscheidung auch akzeptieren. Wir werden aber deutlich machen, dass es einen anderen Kurs geben kann. Wir sind die soziale Opposition im Bundestag“, erklärte Bartsch. Man wolle sich jetzt schnell konstituieren und weitermachen.



Vor allem im Osten verloren

Nächstes Ziel: Die Landtagswahl in Niedersachen. „Da geht es um den Einzug ins Parlament eines westdeutschen Flächenlandes“, sagte Bartsch. Man wolle zunehmend Druck auf die Politik aus den Länder und Kommunen heraus machen.



Bitter aus Sicht der Partei bleibt, dass sie vor allem in Ostdeutschland unverändert Protestwähler an die rechtspopulistische Alternative für Deutschland verliert. Schon bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern war das der Fall. Was die Wähler dieser ungleichen Parteien eint, ist vor allem Unzufriedenheit. Die Differenzen wieder deutlicher zu machen, „das wird eine unserer drängendsten Aufgaben werden“, sagte Riexinger dieser Zeitung. Zugleich müsste die Linke aber auch versuchen, die Jugend wieder zu erreichen.



Einen kleinen Erfolg konnte die Linke bei diesem Ziel schon verzeichnen: Noch am Abend trat ein junge Frau im Festsaal in die Partei ein. Immerhin.