Berlin -So verhärtet wie beim Thema Frauenquote waren die Fronten zwischen Frauen selten, wenn es um ein Gesetz ging, das Frauen mehr Gleichberechtigung bringen soll.



„Eine fähige Frau braucht die Quote wie ein Walfisch die Kapuze“, sagte die CSU-Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl 2013 im Magazin „Focus“, das damals erfolgreiche Frauen zu Wort kommen ließ, die sich gegen eine gesetzliche Frauenquote aussprachen. „Ich möchte mich niemals als staatlich verordnete Frau fühlen“, sagte Schauspielerin Désirée Nosbusch. „Schaufensterpolitik“, nannte es Unternehmerin Marie-Christine Ostermann.



Auch die damals amtierende Familienministerin Kristina Schröder (CDU) kämpfte gegen die Quote - ohne Erfolg. Ihre Idee einer Flexi-Quote, durch die Firmen sich individuell eine Quote setzen sollten, war schnell vom Tisch. Die verbindliche Frauen-Quote wurde im Koalitionsvertrag festgeschrieben und unter Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) eingeführt: Seit dem 1. Januar 2016 müssen in den Aufsichtsräten der größten Unternehmen 30 Prozent Frauen sitzen. Aktuell gilt das für 151 börsennotierte und voll mitbestimmte Unternehmen in Deutschland.



Ministerin Schwesig zufrieden

„Die Quote wirkt“, bilanzierte Schwesig am Donnerstag in Berlin in einem ersten Zwischenstandsbericht nach Einführung der Quote. Seit Januar hätten bereits 50 Unternehmen weibliche Aufsichtsräte gewählt. „In diesen 50 Aufsichtsräten ist der Frauenanteil um 7,3 Prozentpunkte auf knapp 30 Prozent gestiegen“, erklärte die Frauenministerin. „Wir haben aber durchaus noch Luft nach oben.“ Eine Endbilanz sei aber erst möglich, wenn alle Unternehmen ihre Aufsichtsratsposten per Wahl neu besetzt hätten. Nicht jedes Unternehmen habe aber bisher eine Wahl gehabt.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Notwendig und längst überfällig“, nannte Justizminister Heiko Maas (SPD) die Einführung der umstrittenen Frauenquote, um die lange Zeit gekämpft wurde. „Das Ende der patriarchalen Systeme ist eingeläutet.“ International sei Deutschland diesbezüglich Schlusslicht gewesen, eine freiwillige Selbstverpflichtung habe nicht gewirkt. Die Frauenquote setze einen „kulturellen Wandel“ in Gang.



Die Frauenquote ist nur ein Teil des „Gesetzes zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen“, das schon am 1. Mai 2015 in Kraft trat.



Schwesig sieht öffentlichen Dienst in der Pflicht

Eine zweite Säule des Gesetzes legte den börsennotierten oder mitbestimmten Unternehmen die Verpflichtung auf, den Frauenanteil nicht nur in den Aufsichtsräten, sondern auch im Vorstand und auf Managementebene zu erhöhen und sich Fristen zu setzen. Da in einem Teil der Unternehmen jedoch bis zum Fristende am 30. Juni 2017 keine neue Vorstandswahl anliegt, haben diese Unternehmen diese Vorgaben auf die nächste Fristsetzung verschoben. 363 Unternehmen haben diese Zielgrößen jedoch schon definiert. Aktuell liegt der Frauenanteil für die größten 160 Unternehmen erst bei 6,4 Prozent.



„Das, was wir der Wirtschaft vorschreiben, muss auch im öffentlichen Dienst passieren“, sagte Schwesig. In Aufsichtsratsgremien, in denen dem Bund mindestens drei Sitze zustehen, gilt die 30-Prozent-Quote ebenfalls seit Beginn des Jahres.



Auch hier gibt es schon eine erste Bilanz: Am 31. Mai 2015 waren bereits 33 Prozent der vom Bund zu bestimmenden Mitglieder in den Aufsichtsgremien von privatwirtschaftlichen Unternehmen an denen der Bund beteiligt ist, weiblich.