Köln -Die tragische Note der Entwicklung des Mario Götze lässt sich bestens erläutern, wenn man bei einem Satz beginnt, den Marcel Schmelzer im vergangenen Oktober dem "Spiegel" sagte: "Als er bei uns gespielt hat, gingen wir alle davon aus, dass Mario irgendwann der beste Spieler der Welt werden würde", erklärte Schmelzer, der jahrelang mit gemeinsam mit Götze für Borussia Dortmund spielte. Und das ist ja auch gut vorstellbar, wie sie sich seinerzeit beim BVB daran berauscht haben müssen, eines der größten Versprechen des Fußballs in ihren Reihen zu wissen.

Mario Götze hat unter Pep Guardiola kaum noch Einsatzchancen.

Bundestrainer Joachim Löw vertraut seinem WM-Helden weiterhin.

Gerüchte über angebliche Rückkehr zum BVB machen die Runde.

Dieser junge Mann war anders als andere Hochbegabte, er zeigte Potenzial zur Genialität in allen relevanten Kriterien, kombiniert mit Leichtigkeit und offensichtlichem Genuss seiner Arbeit, ja, damals war das so. Im Herbst 2015 aber gab es allen Grund für Schmelzer, bei der Formulierung seiner Reminiszenz den Konjunktiv zu wählen.

Emotionale Befreiung

Als Götze am Dienstag zum Treffen der deutschen Nationalelf nach Berlin reiste, könnte das eine Art der emotionalen Befreiung für ihn gewesen sein: München nach komplizierten Wochen zu verlassen. Seine primären Aufgaben bestanden zuletzt aus dem Aufwärmen seines Körpers und dem Dehnen seiner Muskeln. Allzu oft hat er sich auf einen Einsatz vorbereitet, doch nur einmal, 54 Minuten gegen Bremen, durfte er für die Bayern spielen, seit er Anfang Februar das Mannschafstraining wieder aufgenommen hat.

Vier Monate lang musste Götze zuvor wegen einer Adduktorenverletzung aussetzen, nicht der erste Rückschlag, seit er 2013 für 37 Millionen Euro nach München wechselte. Mehrfach stellte sein Trainer Pep Guardiola ihm zuletzt Einsätze in Aussicht, der Katalane erklärte auch regelmäßig in der ihm üblichen, von Superlativen geprägten Art, wie sehr er Götze schätzt. Allein: Welcher Wert ist der Lobhudelei beizumessen, wenn es Götze auch im dritten Jahr beim Rekordmeister nicht gelingt, sein Ziel zu erreichen? Ein "Gesicht des FC Bayern" möchte er werden, erklärte er noch Anfang des Jahres. Und doch spielt er nach wie vor keine Rolle.

Keine Liebeserklärung von Guardiola

Als Guardiola ihn neulich beim Sieg in Köln trotz umfangreicher Rotation nicht einmal einwechselte, wurde der Trainer hinterher überraschend deutlich, verzichtete sogar auf Liebeserklärungen: "Es war die beste Lösung für Bayern München. Und wenn wir gewinnen, liege ich richtig", sagte er. Und, nein, im Subtext dieser Analyse vermittelte er wahrlich keine Hoffnung für Götze.

Dem Offensivspieler fehle der Rhythmus, sagen die einen. Der lässt sich nur über Spielzeit finden, entgegen andere. Aber womöglich ist das sogar zu weit gedacht, zunächst stellt sich mittlerweile die Frage, ob Mario Götze in Normalform deutlich mehr Spielpraxis erhalten würde als zuletzt. Einen natürlichen Anspruch auf einen Stammplatz hat bei den Bayern kaum jemand - und nie hatte Götze ihn noch weniger als jetzt. Seine Konkurrenten sind Arjen Robben, Franck Ribéry, Douglas Costa, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Thiago. Die von Götze favorisierte Position des Gestalters in der Zentrale gibt es unter Guardiola nicht. Vielleicht hält sich auch deshalb die Annahme, der Trainer hätte statt Götze lieber den Brasilianer Neymar in München gesehen. "Ich habe sieben Stürmer, da können nicht alle spielen. Manchmal ist es schwer für mich", sagt Guardiola. Am leichtesten fällt es offenbar, Götze auf der Bank zu lassen.

Natürlich betrifft dieses Thema drei Monate vor dem Beginn der EM auch den Bundestrainer. "Vielleicht gehört es für einen jungen Spieler auch dazu, mal durch ein Tal der Tränen zu müssen", sagte Joachim Löw, auf dessen Agenda für die nächsten Tage auch ein Gespräch mit Götze steht. Und auch: "Er ist ein raffinierter Spieler, der in kleinen Räumen stark ist und ein Spiel jederzeit entscheiden kann."

Natürlich werden derlei Aussagen prompt mit dem glorreichsten Augenblick in Götzes Laufbahn assoziiert, seinem Tor zum WM-Finalsieg gegen Argentinien. Doch so erlösend und ekstatisch dieser Moment gewesen sein mag - viel mehr Vergleichbares ist aus seiner Zeit in München bisher nicht in Erinnerung. Gute Spiele hier und dort, wie es den Erwartungen entspricht. Aber nichts darüber hinaus, stattdessen wirkte Götze mal phlegmatisch und mal engagierter darin, sich in den sozialen Medien zu etablieren. Immerhin das ist gelungen. Mit Mesut Özil und Marco Reus haben nur zwei Nationalspieler mehr Facebook-Fans als er. Aber für einen, der mit so außergewöhnlich viel sportlichem Talent gesegnet ist, liegt der Maßstab des persönlichen Erfolgs eben auch in der Ära der Selbstvermarktung von Spielern noch auf dem Rasen, nicht im Internet.

Entscheidung liegt bei Ancelotti

Ob Götze sich auch über den Sommer hinaus im Trikot der Bayern aufwärmt, wird maßgeblich auf den neuen Trainer ankommen. Carlo Ancelotti wird Geschick im Umgang mit speziellen Spielern und speziellen Situationen nachgesagt. Man werde "die Lage im Sommer analysieren", sagte Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer jüngst. Womöglich muss sich der BVB also gar nicht erst um eine Rückkehr von Götze bemühen - auch wenn die Vorbereitungen laut "Bild" bereits laufen. Die Entscheidungshoheit dürfte jedenfalls bei Ancelotti liegen.

Es wird auch darauf ankommen, wie Götze sich in nächster Zeit präsentiert. Falls er sich präsentieren darf. Die Partien gegen England und Italien bieten die Möglichkeit zum Auftakt in eine bessere Phase - Löw wird ihn wohl spielen lassen. Und nicht nur das: "Ich plane fest mit ihm für die EM. Ich weiß, dass Mario ein ganz wichtiger Spieler für uns sein kann", sagte der Bundestrainer. "Es lohnt sich, ihn zu unterstützen, weil er ganz besondere Dinge kann."

Ja, die beherrscht Mario Götze. Er muss es nur mal wieder zeigen.