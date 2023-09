Berlin -Eine Schreckminute für Martin Schulz. Gerade hat er Investitionen in Kitas gefordert, da bricht im Saal Lachen aus. Warum? Hat er etwas falsch gemacht? Nein, es wurde nur auf den Leinwänden hinter ihm just in dem Moment ein Vater mit Kind auf dem Arm eingeblendet. Schulz ist erleichtert, dass die Heiterkeit nicht ihm galt. „Junge oder Mädchen?“, fragt er. Und sagt, das Kind werde unabhängig vom Geschlecht in die SPD aufgenommen.

100 Prozent

Es bleibt nicht die einzige Überraschung für Schulz auf diesem Parteitag. Diejenige, die noch kommt, ist eine des totalen Glücks: 605 von 605 gültigen Stimmen bei der Wahl zum SPD-Vorsitzenden, 100 Prozent. Damit konnte Schulz – trotz aller Euphorie in der SPD – in dieser oft widerborstigen Partei kaum rechnen. „Ich glaube, dieses Ergebnis ist der Auftakt zur Eroberung des Kanzleramts“, ruft Schulz in den Saal. Jubel.

Martin Schulz überzeugt die Sozialdemokraten dpa

Einfache Verhältnisse

Ansonsten verläuft alles wie geplant. Die 100 Prozent Zustimmung sind gewissermaßen nur Plan-Übererfüllung. Von seinen Auftritten in den vergangenen Wochen wusste Schulz natürlich schon, wie gut es ankommt, wenn er über die einfachen Verhältnisse spricht, aus denen er kommt.

Darüber, dass er „echt faul in der Schule“ gewesen sei und „als junger Mann nichts als Fußball im Kopf“ gehabt habe, später aber die Kurve bekommen habe. Er hat den lauten Applaus schon mehr als einmal gehört, wenn er sagt, dass die SPD die Sorgen der Menschen kennen müsse. Und wenn er ausruft: „Jeder spürt es im Saal. Die SPD ist wieder da.“

Seit' an Seit mit Sigmar Gabriel

Seit‘ an Seite ist Schulz mit dem Mann in den Saal eingeschritten, der durch seinen Rückzug die Erfolgsgeschichte von Schulz möglich gemacht hat: mit dem scheidenden Parteichef Sigmar Gabriel. Gabriel zeigte sich in Jubelpose. Als später die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vom Rednerpult aus zu Gabriel sagt, die letzten Wochen hätten gezeigt, dass er mit seinem Schritt Recht gehabt habe, schaut Gabriel nach unten und drückt sich ein verlegenes Lächeln heraus.

In der Abschiedsrede spricht Gabriel Schulz direkt an. „Du weißt, wie die Menschen fühlen“, sagt Gabriel – und fasst sich dabei symbolisch an den Bauch. Politische Entscheider bräuchten nicht nur einen „kühlen Kopf“, sagt Gabriel.

Alles anders bei der SPD

In den vergangenen zwei Monaten hat sich alles geändert bei der SPD. Es gibt dafür zwei mögliche Betrachtungsweisen. Die eine ist, dass die Partei in zuvor von einer fürchterlichen Depression gelähmt war. Jetzt sei einfach wieder Normalität bei der Volkspartei SPD eingekehrt. Die andere ist, dass die Sozialdemokraten so aufgekratzt agierten, als hätten sie Stimmungsaufheller eingeworfen. Als sei die Partei auf Droge. Beide haben etwas für sich.

Sigmar Gabriel (Zweiter von rechts) im Kreis seiner Parteikollegen Dietmar Woitke, Olaf Scholz, Katarina Barley und Hannelore Kraft (von links) Getty Images

Interessant ist zu beobachten, wie sich angesichts der neuen Erfolgsaussichten Harmonie in der sonst streitlustigen Partei breitmacht. Die Parteilinke feiert es schon, wenn das Wort Gerechtigkeit nur fällt. Vertreter des Seeheimer Kreises sprechen über vorgeschlagene Korrekturen an der Agenda 2010, als hätten sie diese selbst lange herbeigesehnt. Und die Jusos? Sie sind glücklich damit, dass sie von Altersgenossen nicht mehr ständig angesprochen werden, was sie eigentlich bei der komischen alten Tante SPD wollten. Die Tante ist jetzt hip.

Ohne Gerhard Schröder

Nicht dabei ist an diesem Tag Gerhard Schröder. Unglücklich scheinen die Strategen in der SPD nicht darüber zu sein. Es ist ja so: Wäre der Altkanzler auf dem Parteitag, würde das immer im Lichte der Agenda 2010 interpretiert. In der SPD-Führung wollen sie jetzt aber nicht zurück, sondern nach vorn blicken.

Inhaltlich legt Schulz in seiner Rede einen Schwerpunkt auf Bildung und Familienpolitik. Grundlegend Neues gibt es aber nicht, vieles bleibt weiter im Unkonkreten.

Gerechtigkeitslücken

Das sei jetzt der „Jubelparteitag“, der Programmparteitag komme ja noch, sagt Oliver Grobeis, Unterbezirksvorsitzender Odenwald aus dem traditionell linken Parteibezirk Hessen-Süd. Aber reicht dazu der eine Tag, der Ende Juni eingeplant ist aus? „Normalerweise bräuchten wir zweieinhalb“, sagt Grobeis.

Aber mit Disziplin sei es auch so machbar. Es habe sich inhaltlich etwas bewegt – doch es gelte noch weitere Gerechtigkeitslücken zu schließen. Allerdings sei es auch die Aufgabe des Vorsitzenden die Parteiflügel zu vereinen, sagt Grobeis. Schulz sei ein mitreißender Redner und ein Mann zum Anfassen.

100 Prozent Zustimmung für Martin Schulz dpa

Diejenigen unter den mehr als 3000 Menschen im Saal, die nicht ganz nah an den Kandidaten herankommen, können am Einlass mit einer lebensgroßen Pappfigur von Schulz Selfies zu machen. Dazu gibt es einen roten Bilderrahmen, den man der Pappfigur und sich selbst vor den Kopf halten kann. Für solche Albernheiten hätten sich die Genossen bei Gabriel kaum hergegeben. Für Schulz stehen sie Schlange.