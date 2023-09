Köln -Zehn Siege, drei Remis und drei Niederlagen: Die Bilanz des Länderspieljahres 2016 des DFB-Teams fällt überwiegend positiv aus. Auf ein holpriges erstes Halbjahr folgte eine EM, in der nach souveränem Auftreten im entscheidenden Moment Verletzungspech, Qualität und ein an diesem Abend schlicht überlegener Gegner ein noch besseres Abschneiden verhinderten.

Die im Anschluss beginnende „Mission Titelverteidigung 2018“ hat die Löw-Elf dagegen bislang ohne jeden Makel gemeistert. Klare Siege und eine überlegene Führung in der WM-Qualifikationsgruppe lassen keinen Zweifel daran, dass sich das deutsche Team für das Turnier in Russland qualifizieren wird.

Folgerichtig verlängerte der DFB erst jüngst den Vertrag mit dem mittlerweile erfolgreichsten deutschen Nationaltrainer der Geschichte. Mindestens bis zur EM 2020 soll Löw nun die Geschicke leiten.

Die Top 3 des Länderspieljahres

Deutschland – Italien 4:1 (2:0)

Der Klassiker in der EM-Vorbereitung: Am 29. März hat das DFB-Team die „Squadra Azzurra“ in der Münchner Allianz Arena empfangen. Die Elf von Joachim Löw setzte ein erstes Ausrufezeichen im EM-Jahr. Mit 4:1 (2:0) fegte das DFB-Team die von Antonio Conte trainierte italienische Nationalmannschaft vom Platz.

Toni Kroos, Mario Götze, Jonas Hector und Mesut Özil trafen für die deutsche Mannschaft. Stephan El-Shaarawy gelang nur noch der Ehrentreffer.

Jonas Hector vor dem entscheidenden Elfmeter gegen Italien. imago/Sebastian Wells

Deutschland – Italien 6:5 n. E. (0:0, 1:1)

Zweites Aufeinandertreffen, zweites Highlight: Die deutsche Nationalelf hat im Viertelfinale der Europameisterschaft den „Italien-Fluch“ besiegt. Am Ende steht beim dramatischsten Spiel des Jahres ein 6:5-Erfolg nach Elfmeterschießen.

Mesut Özil brachte das DFB-Team nach Vorarbeit von Jonas Hector nach gut einer Stunde in Führung. Rund zehn Minuten vor dem Ende verursachte Jerome Boateng mit einem Handspiel im eigenen Strafraum einen Elfmeter, den Bonucci zum Ausgleich verwandeln konnte. Nachdem die Verlängerung torlos endete, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen – mit denkwürdigem Ende. Von den ersten fünf Schützen beider Teams trafen jeweils nur zwei. Thomas Müller, Mesut Özil und Bastian Schweinsteiger scheiterten für das DFB-Team. Zaza, kurz zuvor eingewechselt und nach Trippel-Anlauf kläglich gescheitert, Pelle und Bonucci scheiterten für die Italiener.

Das Elfmeterschießen ging in die Verlängerung. Letztlich verwandelte Jonas Hector den entscheidenden 18. Elfmeter, nachdem Manuel Neuer zuvor den Versuch von Matteo Darmian gehalten hatte.

Joshua Kimmich Bongarts/Getty Images

Joshua Kimmich

Als Joshua Kimmich im Juli 2015 von RB Leipzig zum FC Bayern wechselte, prophezeiten ihm viele einen Stammplatz auf der Tribüne. Doch Pep Guardiola und Joachim Löw hatten andere Pläne mit dem 21-Jährigen. Zunächst spielte er sich beim FC Bayern fest, bei der EM überzeugte er auch als Rechtsverteidiger.

Kimmich wurde nach starken Leistungen gegen zugegebenermaßen schwächere Gegner in der EM-Vorrunde und im Achtelfinale schon zum „neuen Philipp Lahm“ hochgejubelt. Im EM-Halbfinale war der Youngster dann phasenweise zwar überfordert, das Ausscheiden war aber nicht an ihm festzumachen. Auch unter Carlo Ancelotti beim FC Bayern hat sich Kimmich seinen Platz erkämpft und glänzt nicht zuletzt mittlerweile auch als Goalgetter.

Die Flop 3 des Länderspieljahres

Bundestrainer Joachim Löw Bongarts/Getty Images

Deutschland – England 2:3 (1:0)

Das Länderspieljahr begann für die deutsche Nationalelf denkbar schlecht. Im Berliner Olympiastadion empfing „Die Mannschaft“ das englische Nationalteam. Die Löw-Elf gab einen 2:0-Vorsprung innerhalb von 30 Minuten aus der Hand. Kroos und Gomez besorgten die Führung, Harry Kane und Jamie Vardy glichen aus.

In der Nachspielzeit köpfte Eric Dier sogar noch den englischen Siegtreffer im Prestigeduell. Die deutsche Mannschaft, besonders in der zweiten Hälfte gehörig unter Druck geraten, offenbar wie so oft nach dem WM-Triumph 2014 defensive Schwächen. Der Sieg der Engländer, die wenige Monate später erneut ein enttäuschendes Turnier spielten und im Achtelfinale sensationell an Island scheiterten, war verdient.

Deutschland – Slowakei 1:3 (1:2)

Das widrigste Spiel des Jahres fand Ende Mai in Augsburg statt. Sintflutartige Regenfälle machten den vorletzten Test der DFB-Elf vor der EM zur Wasserschlacht. Gomez brachte die deutsche Mannschaft zwar noch in Führung, Hamsik und Duris drehten die Partie allerdings noch vor der Pause.

Es folgte dann wegen der starken Regenfälle eine 40-minütige Unterbrechung, das Spiel stand kurz vor dem Abbruch. Die Teams kamen aber aus der Kabine heraus, die zweite Halbzeit hatte dann aber mit einem Fußballspiel auf höchstem internationalem Niveau wenig gemein. Bezeichnend, dass Keeper Marc-Andre ter Stegen mit einem dicken Patzer den Endstand herstellte. Ein deutlicher Dämpfer für die deutschen Hoffnungen vor der Europameisterschaft

Deutschland – Frankreich 0:2 (0:1)

Nicht wenige sahen vor dem Halbfinal-Duell zwischen Deutschland und Frankreich Parallelen zum Halbfinalspiel der deutschen Mannschaft in und gegen Brasilien. Die Gastgeber präsentierten sich im Turnierverlauf, ähnlich wie zwei Jahre zuvor, wenig sattelfest und offenbarten schon in den Gruppenspielen Schwächen. Doch die deutschen Hoffnungen auf ein erneutes Schützenfest wurden jäh zerstört. Antoine Griezmann, der mit Atletico Madrid schon im Champions League-Halbfinale gegen dem FC Bayern wehgetan hatte, erzielte nach einem Schweinsteiger-Handspiel die Führung vom Elfmeterpunkt.

Auch nach der Pause fand die deutsche Mannschaft in Abwesenheit von Jerome Boateng und Mario Gomez kaum Mittel, um gegen die gut formierte französische Abwehr zu Chancen zu kommen. Im Gegenteil: Antoine Griezmann sorgte in der 72. Minute für die Vorentscheidung. Die deutschen Träume vom „Double“ (WM- und EM-Titel) wurden zerstört.

