Berlin -Die Welt ist am vergangenen Wochenende wieder ein Stück unsicherer geworden. Wieder ist sie auseinandergerückt. Wieder lässt sich ein wenig besser ahnen, wie Weltwirtschaft und globaler Handel in der Zeit von US-Präsident Donald Trump aussehen könnten. Es ist eine unsichere Welt voller Konflikte, in der das Gegeneinander regiert und gemeinsame Interessen nicht existieren.

Die zurückliegenden Tage ließen aus Befürchtungen Gewissheit werden. Die USA akzeptieren nach dem Machtwechsel die Spielregeln der Weltwirtschaft nicht mehr, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg selbst geschrieben und zu ihrem Vorteil angewandt haben. Sie legen keinen Wert mehr auf die G 20, die große Industrie- und Schwellenländer zusammenführte. Sie wollen im Handel die Bedingungen diktieren und drohen allen, die sich nicht fügen, mit Wirtschaftskrieg.

Nichts davon ist wirklich überraschend. Weder als Kandidat noch als Wahlsieger hat Trump aus seinen Absichten einen Hehl gemacht. Und doch erschreckt der Moment, an dem aus einer wütenden nach innen gerichteten Agenda fast ungebremst reale Weltpolitik wird. Ungestüm betritt eine noch immer erstaunlich unsortierte US-Regierung die internationale Bühne und führt dort wirtschaftspolitischen Nationalismus auf. Naturgemäß kann das nicht funktionieren – jedenfalls verheißt es wenig Gutes für die Weltwirtschaft. Aus gutem Grund meldet sich die deutsche Exportindustrie voller Sorge zu Wort.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mehr als Arroganz

In Washington war es ein Handschlag, den US-Präsident Donald Trump bei seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zustande kommen ließ. In Baden-Baden beim Gipfel der Finanzminister aus den G 20-Staaten fehlten ein paar Zeilen in der gemeinsamen Abschlusserklärung. Keines der üblichen Bekenntnisse zum Klimaschutz. Erstmals keine Absage an den Protektionismus, die Abschottung der Märkte. Stattdessen zum Handel so nichtssagende Worte, dass sie wahrscheinlich Nordkorea mittragen könnte.

Mehr war mit dem neuen US-Finanzminister nicht drin. Zwei kleine Gesten in Washington und Baden-Baden, die eine große Botschaft aussenden: Mit Trump ist die internationale Zusammenarbeit gefährdeter denn je. Vor allem der freie Handel, der den Siegeszug der Globalisierung erst ermöglichte, steht vor schweren Erschütterungen. Wie der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin die Kollegen aus China, Indien, Australien und auch Deutschland abblitzen ließ, offenbarte mehr als die traditionelle Arroganz einer Supermacht.

Es zeigt, dass die Regierung der weltgrößten Volkswirtschaft nach ihrem Verständnis besser ohne die G 20 auskommt. Die erlebt damit ausgerechnet unter deutscher Präsidentschaft ihren schwersten Rückschlag seit ihrer Gründung am Ende des 20. Jahrhunderts. Mnuchin und sein Chef beteuern, dass sie freien, aber fairen Handel wollten. Das ist eine verräterische Wortwahl, die über die wahren Absichten hinwegtäuscht. Fair ist der Handel, der den USA nützt und in Detroit, Dallas oder Cincinatti Arbeitsplätze sichert statt in Stuttgart, Mexiko oder Shanghai.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Weltwirtschaft auf einen Wendepunkt zusteuert. Die Globalisierung, wie wir sie kennen, wird mit diesem Mann im Weißen Haus so nicht weiterlaufen. Das müsste kein Drama sein. Viel vom verbreiteten Unbehagen an der Globalisierung griff der Immobilienunternehmer zu Recht auf. Die Öffnung der Grenzen, der Eintritt Chinas in den Weltmarkt führte hunderte Millionen Menschen aus der bitteren Armut heraus. Innerhalb der reichen Länder aber verschärften sich die sozialen Gegensätze. In den USA sprechen renommierte Ökonomen vom verblassenden amerikanischen Traum, weil zahllose Kinder ohne Aufstiegschancen aufwachsen.

Die Globalisierung bescherte der Menschheit eine historisch beispiellose Wohlstandsvermehrung in kürzester Zeit. Doch bei allzu vielen kam von den neuen Möglichkeiten nichts an. Es mag paradox klingen: Trump greift mit seinen irrationalen Tiraden reale Probleme auf. Nur leider führen seine Antworten in die Irre und machen alles nur schlimmer. Unter einem Handelskrieg leiden am Stärksten die Menschen mit geringen Einkommen, die als erste ihre Stelle verlieren. Eine aggressive Senkung der Unternehmenssteuern nützt den Reichen, aber schwächt den Staat, auf den Armen angewiesen sind.

Trump will die Globalisierung nicht gestalten und reformieren. Er legt es darauf an, sie zu beschädigen und zu zerstören. Er steht für die schlechtere Alternative: eine Weltwirtschaft, die im Chaos versinkt und durch Handels- und Währungskriege wie in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gelähmt wird. In seiner G 20-Präsidentschaft steht Deutschland in der Pflicht, einen Rest an Zusammenhalt zu bewahren. In Baden-Baden scheiterte der erste Versuch krachend. Im Juli muss Angela Merkel (CDU) es beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Hamburg erneut probieren. Keine einfache Aufgabe, die sich Merkel gestellt hat.