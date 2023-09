Köln -Zwischen Deutschland und Italien gab es schon viele dramatische Duelle - eines davon wird bis heute sogar das Jahrhundertspiel - 1970 bei der WM in Mexiko - genannt. Die Italiener sind in jedem Fall der Angstgegner Deutschlands. Bei Welt- oder Europameisterschaften trafen die beiden viermaligen Weltmeister schon achtmal aufeinander. Das DFB-Team gewann nie, durfte sich aber zumindest einmal (1996) als „moralischer“ Sieger fühlen. Wir listen die sechs spannendsten Duelle auf. Darüber hinaus gab es noch zwei torlose Duelle in der WM-Vorrunde 1962 und der WM-Zwischenrunde 1978.

Das Jahrhundertspiel

Auch wenn Gerd Müller die zwischenzeitliche Führung erzielte, am Ende zog Italien ins WM-Endspiel ein. imago sportfotodienst

17. Juni 1970, Mexiko-Stadt WM-Halbfinale, 3:4 (1:1, 0:1) n.V.

Zunächst boten beide Mannschaften bei rund 50 Grad im Glutkessel des Azteken-Stadions von Mexiko-Stadt eher Rasenschach. Die unglaubliche Verlängerung, die das Spiel legendär machte, erzwang ausgerechnet der Italien-Legionär Karl-Heinz Schnellinger mit dem 1:1-Ausgleich in der 90. Minute. Danach spielten sich die völlig erschöpften Akteure in einen Rausch und machten die Partie zum „besten WM-Spiel aller Zeiten“. Gerd Müller brachte die deutsche Mannschaft zwischenzeitlich in Führung, am Ende triumphierten die Italiener.

WM-Finale 1982

Paul Breitner diskutiert mit dem Unparteiischen. imago

11. Juli 1982, Madrid WM-Finale, 1:3 (0:0)

Nach der „Schande von Gijon“, dem Nichtangriffspakt beim 1:0 gegen Österreich sowie der Attacke von Toni Schumacher gegen den Franzosen Patrick Battiston im Halbfinale hatte das deutsche Team wenig Sympathien. In der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft von Jupp Derwall Glück, als Antonio Cabrini einen Elfmeter verschoss. Danach setzte sich Technik gegen Kampfkraft durch: Paolo Rossi wurde mit seinem sechsten Tor endgültig zum Star der WM. Als Paul Breitner - als bislang einziger Deutscher - auch in seinem zweiten WM-Finale traf, war längst alles entschieden.

EM-Gruppenspiel 1988

Andreas Brehme bejubelt überschwänglich den Ausgleichstreffer. imago

10. Juni 1988, Düsseldorf EM-Gruppenphase, 1:1 (0:0)

Das Eröffnungsspiel der Heim-EM. Italien war überlegen, ging in der 53. Minute durch Roberto Mancini in Führung. Andreas Brehme glich mit einem Freistoß aus - Italiens Torhüter Walter Zenga hatte den Ball zu lange festgehalten.

EM-Gruppenspiel 1996

Christian Ziege und Paolo Maldini (r.) trafen in der Vorrunde der EURO 1996 aufeinander. imago/Laci Perenyi

19. Juni 1996, Manchester EM-Gruppenphase, 0:0

Das große Spiel von Andreas Köpke. Der heutige Bundestorwarttrainer entschärfte Großchancen in Serie, hielt sogar einen Elfmeter von Gianfranco Zola (9.) - Italien war draußen, Deutschland Gruppensieger und auf dem Weg zum Titel. Über Kroatien und England ging es ins Finale gegen Tschechien, dann kam Oliver Bierhoff, der heutige Manager der Nationalmannschaft, mit seinem Golden Goal.

WM-Halbfinale 2006

4. Juli 2006, Dortmund WM-Halbfinale, 0:2 (0:0, 0:0), n.V.

Das abrupte Ende des Sommermärchens. Italien war besser, brachte aber den Ball nicht ins Tor - und dann kam Andrea Pirlo. Ein Pass wie ein Kunstwerk, als alle aufs Elfmeterschießen warteten, und Fabio Grosso drehte den Ball um Jens Lehmann herum. Das 2:0 erzielte Alessandro Del Piero. Italien holte fünf Tage später im Elfmeterschießen gegen Frankreich den Titel, Deutschland tröstete sich damit, eine unglaubliche WM auf die Beine gestellt zu haben. Am Ende belegte die DFB-Auswahl den dritten Platz.

EM-Halbfinale 2012

Im Alleingang schickte Mario Balotelli die DFB-Elf 2012 nach Hause. imago sportfotodienst

28. Juni 2012, Warschau EM-Halbfinale, 1:2 (0:2) An diesem Abend wurde Mario Balotelli zum Deutschland-Schreck. Der danach bei keinem Verein glücklich gewordene Stürmer erzielte schon vor der Pause zwei Tore und feierte das zweite mit einer Bodybuilder-Pose. Ernsthaft hoffen durfte das DFB-Team danach nicht mehr, das Anschlusstor von Mesut Özil per Handelfmeter fiel erst in der Nachspielzeit. Italien verlor das Finale gegen Spanien sang- und klanglos mit 0:4.