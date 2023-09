Die zehn beliebtesten Filme des 21. Jahrhunderts

Das Kino ist tot, es lebe das Kino. In Zeiten von Streaming-Diensten und Hochleistungsbeamern scheinen selbst ausgesprochene Liebhaber des Films manchmal nicht mehr zu glauben, dass er auf der großen Leinwand noch eine Zukunft hat. Die BBC wollte deshalb von 200 Kritikern in 36 Ländern wissen, ob neuere Filme noch die gleiche Leidenschaft auslösen können wie Klassiker á là „Citizen Kane“ oder „Odyssee im Weltraum“.

Welches sind die besten Filme des 21. Jahrhunderts?, so lautete die Frage – hier die Top Ten.

„Mulholland Drive“ von David Lynch (2001)

Der Meister der Kinoalbträume schickt Laura Harring und Naomi Watts auf einen Psychotrip durch die Hollywood Hills, wo sich irgendetwas zwischen Krimi, Liebesgeschichte, Grusel und selbstironischer Demaskierung der Filmindustrie abspielt. Unsere Meinung: Toller, verstörender Film, aber deshalb gleich Platz eins?

Platz zwei bis zehn der Kritiker-Lieblinge

„In the Mood for Love“ von Wong Kar-Wai (2000)

Szene aus dem Film „In the Mood for Love“ von Wong Kar-Wai ARD/Degeto

Maggie Cheung und Tony Leung im Gefühlsrausch in Hongkong. Es geht weniger um eine Geschichte als um Lebensgefühl. Unsere Meinung: Eine Sternstunde des melancholischen Kinos, aber immer auch hart an der Grenze zur Sentimentalität.

„There Will be Blood“ von Paul Thomas Anderson (2007)

„Chirihos Reise ins Zauberland“ von Hayaho Miyazaki (2001)

Szene aus dem Film „There will be blood“ imago/ people entertainment

Miyazaki ist der große Ikonograph des japanischen Anime – Generationen von Kindern sind mit seiner Verfilmung von „Heidi“ aufgewachsen. In „Chiriho“ zeigt er die turbulenten Konflikte der Titelheldin, die das Verlassen der Kindheit mit sich bringen, die Auseinandersetzung mit den Eltern inklusive. Wir sagen: Viele Filme Miyazakis hätten eine Platzierung verdient – „Chihiro“ besonders

„Boyhood“ von Richard Linklater (2014)

Szene aus dem Film „Chirihos Reise ins Zauberland“ von Hayaho Miyazaki imago/people entertainment

Linklater ist immer für das Besondere gut, das hat er mit seinen „Before …“-Filmen gezeigt, in denen sich Ethan Hawke und Julie Delpy so wortreich wie romantisch ineinander verlieben. An „Boyhood“ hat er über zwölf Jahre hinweg gearbeitet, in denen er das Aufwachsen der Hauptfigur Mason vom kleinen Jungen zum jungen Erwachsenen zeigt – anrührend, lebensprall und voller Wahrheit. Wir meinen: „Boyhood“ hätte auch den ersten Platz verdient.

Diese Filme sind außerdem in der Top 10 der Kritiker:

6. „Vergiss mein nicht“ von Michel Gondry (2004)

7. „Tree of Life“ von Terence Malick (2011)

8. “Yi Yi – Eins Eins und eine Zwei” von Edward Yang (2000)

9. „Nader und Simin – eine Trennung“ von Asghar Farhadi (2011)

10. „Inside Llewyn Davis“ von Ethan und Joel Coen (2013)

