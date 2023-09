Berlin -Ausgerechnet am Nikolaustag: Früh am Morgen des 6. Dezember wurde eine junge alleinerziehende Mutter von zwei Kindern dreist am U-Bahnhof Samariterstraße in Friedrichshain von Taschendieben bestohlen. Dabei wurde nicht nur ihre Geldbörse mit den letzen 30 Euro für die Woche geklaut, sondern zudem wichtige Ausweise plus ihrer Monatskarte für den Dezember.

Stinksauer verschaffte sich Sabine mit einem Aushang am U-Bahnhof Luft, dessen Text ("Du elendes Stück Scheiße..." ) es schnell auf die Website von "Notes of Berlin" schaffte. Und das Herz vieler Berliner erwärmte. Denn mittlerweile hat sich ein edler Spender gemeldet, der Sabine und ihren Kindern mit 200 Euro das Weihnachstfest versüßen will. Auch "Notes of Berlin" zeigt sich spendabel und legte noch einmal 50 Euro obendrauf.

Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein wenig mehr zusammen, um nicht nur die entstehenden Kosten zu decken, sondern auch ein Weihnachtsgeschenk für die Kleinen zu kaufen.

