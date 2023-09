Tempelfelde -Sechs Monate alte Babys entdecken, dass sie sich in alle möglichen Richtungen drehen können, machen glucksende Geräusche, plappern und steigen von Milch auf Brei um. Nicht so Findeltiger Diego.



Mit einem halben Jahr gleicht der Tiger mehr und mehr einem echten Raubtier. Wo bei Babys die ersten Zähne wachsen, haut er seine spitzen Beißerchen schon längst in ganze Hähnchen und halbe Kaninchen.



.... und ruht nach dem Toben aus. cam.cop media / Andreas Klug

Statt mühsam von der Krabbeldecke zu robben, heißt es bei Diego: elegant Anschleichen üben mit Freundin Heike.



Und statt Gebrabbel und Speichelfluss kriegt Diego schon ein beeindruckendes Fauchen hin. Seine Tatzen sind mittlerweile größer als eine Männerhand. Wenn Diego sich auf die Hinterbeine stellt, kann man ihm in die Augen gucken. „In freier Natur würden Tigerjunge in seinem Alter aber dennoch nicht mit auf die Jagd gehen“, erklärt Renato Rafael. „Die unbeholfenen Jungen würden alles verderben.“ Das und noch viel mehr Wissenswertes über Diego und seine Artgenossen erfahren Besucher bei den regelmäßigen Führungen im Wildkatzenzentrum. Klar, dass Diego der Promi unter den Katzen hier ist. Doch auch über Diegos Nachbarn weiß Pfleger Carlo Kantwerk viel Spannendes zu erzählen.



Da ist zum Beispiel der Fleckenmusang, die Katze, die zur Produktion von teurem Kaffee missbraucht wird. Oder der Nebelparder, der so scheu ist, dass man ihn selbst in seinem südostasiatischen Verbreitungsgebiet kaum zu Gesicht bekommt. Am besten Sie besuchen Diego und seine Freunde selbst einmal. Anmeldung unter der Telefonnummer 03337 - 46 32 70

