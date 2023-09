Köln -Bei einem von Papst Franziskus geförderten Fußballspiel ist Diego Maradona negativ aufgefallen. Während des Benefizspiels in Rom lieferte sich Argentiniens Fußball-Legende ein heftiges Wortgefecht mit Juan Veron.

Nach einem harmlosen Zweikampf eskalierte die Situation im Olympiastadion der italienischen Metropole. Der Weltmeister von 1986 geht mit ausgestrecktem Zeigefinger auf seinen Landsmann los. Auf dem Weg in die Kabine müssen Sicherheitskräfte die beiden Streithähne auseinander halten.

Maradona attackiert Veron

Laut der englischen Zeitung „The Sun“ soll Maradona Veron folgende Worte zugerufen haben: „Du interessierst mich einen feuchten Dreck! Das sage ich dir direkt ins Gesicht, du Idiot!“

Das Benefizspiel stand übrigens unter dem Motto „Uniti per la pace“ („Gemeinsam für den Frieden“). Die Einnahmen sollen weltweit Kindern und jungen Menschen zugute kommen, beispielsweise Schulprojekte fördern, aber auch an die Opfer des Erdbebens Ende August in Italien gehen.

Ob Papst Franziskus, der ein großer Fußball-Fan ist, den Vorfall mitbekommen hat, ist nicht bekannt. (mbr)