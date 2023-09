Tempelfelde -Mit Tigern kennt er sich aus. Der „wilde Kerl“ Jimi Blue Ochsenknecht (24) hat selber schon mal einen geschossen. Jetzt sitzt die Trophäe auf seinem Berliner WG-Sofa und heißt Fred. Der Plüschriese ist ein Mitbringsel vom Münchner Oktoberfest. Doch nun kommt Heike und macht dem Stubentiger Konkurrenz.



Zu Hause bei Jimi Blue ist Stubentiger Fred deutlich handzahmer. privat

Wenn einer der richtige Mann für eine Tigertaufe ist, dann Jimi Blue Ochsenknecht. Völlig ruhig und entspannt wartet er auf sein Date mit Heike. Obwohl er wegen einer Knieverletzung auf Krücken gehen muss und so die perfekte Beute für Heike wäre, wie die anderen Taufgäste witzeln.

„Ein bisschen Respekt habe ich schon“, gibt er zu und dann biegt Heike an der blauen Leine auch schon um die Ecke. „Wow!“ Das ist ein anderes Kaliber, als der Fuchs, mit dem Jimi bisher drehen durfte. „Mit so einem Tiger würde ich auch gern mal vor der Kamera stehen“, sagt er. Gesagt getan.

Für das offizielle Tauf-Foto platzieren sich Renato Rafael und Jimi Blue mit Heike. Zu ihrer Beruhigung hält Rafael ein totes Küken als Schmankerl bereit. Und dann: „Bitte lächeln!“

Als Jimi in Heikes dichten Pelz greift, geht ein fettes Grinsen über sein Gesicht. „Fühlt sich an wie bei Fred“, lacht er. Heikes Krallen sind jedoch schon deutlich spitzer. Als sie sich erst ziert und dann übermütig an Jimis Kapuze zupft, wird ihm doch ein bisschen unheimlich. Ihre Pranken sind beeindruckend groß. Aber Tiger-Papa Renato Rafael klärt die Situation sofort.

Bei der anschließenden Führung durch das Wildkatzenzentrum ist Jimi Blue beeindruckt. So viele seltene Katzen auf einem Haufen, das hat er nicht erwartet. Da ist Binti, der Palawan-Binturong, der sich mit seinem Schwanz am Star festklammert und auch Diego stattet Jimi natürlich einen Besuch ab. „Es ist so wichtig, dass wir uns um unsere Umwelt und die Tiere, die mit uns auf der Welt leben, kümmern“, weiß Jimi Blue. Daran erinnern ihn in Zukunft Heike und Fred.

