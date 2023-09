Berlin -Die Autobauer lehnen Hardware-Nachrüstungen für ältere Dieselautos kategorisch ab. Zugleich können noch in diesem Jahr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Kommunen gezwungen werden, Fahrverbote wegen zu hoher Stickoxidwerte (NOX) im Abgas von Dieselmotoren zu verhängen. Nur mit der Hardware-Nachrüstung, also mit dem Einbau eines zusätzlichen Katalysators, im großen Stil lassen sich die NOX-Werte kurzfristig und wirksam reduzieren: Fahrverbote können so entweder gänzlich vermieden werden oder die Zahl der betroffenen Fahrzeuge wird stark eingegrenzt.

Politik wird alles daran setzen, um Fahrverbote zu vermeiden

Die Strategie Konzerne ist leicht zu durchschauen: Sie setzen mit ihrer Verweigerungshaltung alles daran, dass nicht sie für die Nachrüstung gerade stehen müssen, sondern dass der Staat das weitgehend finanziert. Denn die Manager wissen ganz genau, dass Politik alles daran setzen wird, um die Fahrverbote zu verhindern. Und: Eine vom Steuerzahler finanzierte Nachrüstung hätte für die Hersteller den zusätzlichen Charme, dass sie und ihre Vertragswerkstätten davon profitieren würden. Denn der nachträgliche Einbau der Kats wäre eine zusätzliche Einnahmequelle - mit 1500 bis 2000 Euro pro Fahrzeug. Ein Primageschäft für die Branche.

Das darf die Politik nicht zulassen. Denn die Autobauer haben durch die Bank laxe Richtlinien systematisch ausgenutzt, um zu tricksen und Autos zu verkaufen, die nur auf Prüfständen die geforderten Vorgaben einhalten - wohlwissend, dass im wirklichen Fahrbetrieb erheblich mehr vom giftigen NOX in die Luft geblasen wird.