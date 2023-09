Berlin -Vor dem Dieselgipfel im Kanzleramt hat Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, die sofortige Freigabe von versprochenen finanziellen Hilfen für die Kommunen gefordert. „Viele Städte wollen am liebsten morgen schon mit Sofortmaßnahmen zur Luftreinhaltung loslegen“, sagte Dedy dieser Zeitung.

Bundesregierung und Autoindustrie hatten sich im August auf einen Förderfonds von einer Milliarde Euro geeinigt. Dafür will der Bund 750 Millionen Euro bereitstellen. 250 Millionen sollen von den Firmen kommen. Zusagen liegen bislang aber nur von Volkswagen, Daimler und BMW vor. Dedy betonte: „Die Städte erwarteten ein unbürokratisches Verfahren, um mit Mitteln aus dem Fonds in nachhaltige Mobilität investieren zu können. Da hoffen wir beim Gipfel auf eine verbindliche Zusage.“

„Pauschale Fahrverbote müssen vermieden werden.“

Bei einem Treffen mit Vertretern des Bundes, der Kommunen und der Länder bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag soll der Startschuss für konkrete Projekte gegeben werden. „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass in allen von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen möglichst schnell eine Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte erreicht wird“, heißt es im Entwurf eines Ergebnispapiers für das Spitzentreffen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag, heißt es: „Pauschale Fahrverbote müssen vermieden werden.“ 350 Millionen Euro sollen demnach für die Elektrifizierung des Verkehrs bereitgestellt werden, etwa zur Umrüstung von Diesel-Busflotten. 150 Millionen Euro sollen in die Nachrüstung von Diesel-Bussen gehen, bis zu 500 Millionen Euro in die Digitalisierung des Verkehrs, etwa in Parkleit- und Fahrgastinformationssysteme. „Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Kommunen so früh wie möglich mit den erforderlichen Maßnahmen beginnen müssen.“ Dem Vernehmen nach soll im Verkehrsministerium eine eigene Stelle eingerichtet werden, die über Förderanträge der Kommunen entscheiden soll.

Das könnte Sie auch interessieren:

Es geht vor allem darum, die Belastung mit giftigen Stickoxid (NOX) zu senken. In allen deutschen Ballungsgebieten werden die zulässigen EU-Höchstwerte deutlich überschritten. NOX wird vor allem von Dieselmotoren in die Luft geblasen. In rund fünf Dutzend Städten drohen Fahrverbote. Wegweisende Entscheidungen dazu werden im Februar 2018 vom Bundesverwaltungsgericht erwartet. Außerdem steht im Raum, dass die EU-Kommission in Kürze die Bundesrepublik verklagt.

Geld soll zur Nachrüstung von kommunalen Fahrzeugen genutzt werden

Dedy machte deutlich, dass der Mobilitätsfonds zwar helfe, er könne das Problem zu hoher Stickoxidwerte aber nicht grundlegend lösen. Ein großes Handlungsfeld für mehr Nachhaltigkeit sei der ÖPNV. „Wir werden Bund und Länder daran erinnern, dass der kommunale ÖPNV erheblich unterfinanziert ist. Bund und Länder müssen in der neuen Legislaturperiode die Mittel für die Verkehrsinfrastruktur deutlich erhöhen. Das würde wesentlich dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern und den Klimaschutz zu fördern“, kündigte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages an. So könnten Busse und Bahnen modernisiert, der Radverkehr attraktiver und die Infrastruktur an die wachsenden Anforderungen angepasst werden.

Die Forderungen der Deutsche Umwelthilfe (DUH) gehen in eine ähnliche Richtung. „Wir verlangen, dass die eine Milliarde Euro als Unterstützung für die Nachrüstung von Stadtbussen und kommunalen Fahrzeugen bereitgestellt wird“, sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch dieser Zeitung. So könnten Stickoxidwerte in vielen Städten schnell und effizient verringert werden. Bei etwa der Hälfte der Busse, die derzeit im Einsatz sind, könne mit zusätzlicher Abgasreinigungstechnik die Euro-6-Norm erreicht werden - das ist der derzeit strengste Abgasstandard. Ähnlich sei die Situation bei anderen kommunalen Fahrzeugen wie Müllautos. Resch geht davon aus, dass in Städten mit geringen Überschreitungen der Grenzwerte die drohenden Fahrverbote durch die Nachrüstungen verhindert oder zumindest abgemildert werden könnten. (mit dpa)