Die Rechnung klingt einfach: Wer seinen alten Diesel mit der Abgasnorm Euro 4 oder 5 abgibt und dafür ein moderneres Fahrzeug – neu oder gebraucht – kauft oder least, bekommt von Herstellern eine Prämie. So sieht es das Diesel-Konzept der Bundesregierung vor. Aber geht die Rechnung für Autofahrer auf?



Der Auto Club Europa (ACE) rät betroffenen Dieselfahrern, die Umtauschprämien der Hersteller nicht vorschnell zu nutzen und die Angebote penibel zu vergleichen.



Wichtige Fragen und Antworten im Überblick:

Für wen sind die Umtauschprämien sinnvoll?

„Die Umtauschprämien sind für jene Dieselbesitzer interessant, die sich ein neues Auto kaufen wollen, weil sie es regelmäßig benötigen und es sich leisten können“, sagt ACE-Experte Marcel Mühlich. Einige Hersteller bieten etwa im Tausch gegen einen Euro-4- oder Euro-5-Diesel Nachlässe von bis zu 10.000 Euro. „Bei Kaufabsicht bietet sich somit ein Sparpotenzial“, so Mühlich. Nicht zu vernachlässigen sei allerdings der Restwert des eigenen Autos.



So gelte es zunächst zu prüfen, ob es sich im individuellen Fall lohne, die Umtauschprämie zuzüglich des gegebenenfalls gewährten Restwertausgleichs durch den Hersteller wahrzunehmen. „Im Einzelfall kann es sich auch lohnen, das eigene Auto vor einem Neukauf stattdessen zu verkaufen“, erklärt Mühlich. Denn auch bei einem Neukauf ohne Umtausch können Kunden versuchen, Rabatte bei Händlern und Online-Vermittlern zu bekommen.

Müssen Autofahrer bei Interesse schnell handeln?

Dieselbesitzer sollten nicht in Panik verfallen, auch nicht wenn sie in den hochbelasteten Städten unterwegs sind. Vor einem Verkauf und gegebenenfalls Neukauf sollte der Fokus auf einer guten Information liegen. Es gelte, auch wenn es Zeit kostet, sehr genau zu prüfen, betont Marcel Mühlich



Dazu gehöre, zu klären: Für welches Modell gibt es welche Umtauschprämie und wie lang ist die Laufzeit bei dem jeweiligen Hersteller für die Umtauschprämie. Welches Fahrzeug – mit welchem Antrieb – eignet sich für die Zukunft (nicht zu unterschätzen: die Alternativen zum Diesel zu prüfen). Sowie ein Check des Restwertes für den bestehenden Diesel. Mit diesen Informationen könnten Dieselbesitzer, laut Mühlich, guten Gewissens in die Verhandlung im Autohaus gehen.



Mit Händlern persönlich zu verhandeln, sei insbesondere dann empfehlenswert, wenn der Diesel, der zurückgegeben wird, in einem sehr guten Zustand ist. Auch aktuell gelte: „Händler wollen Fahrzeuge verkaufen und attraktive Rabatte lassen sich in Zeiten, in denen Diesel schwer zu verkaufen sind, ganz sicher verhandeln“, erklärt Mühlich.



Oberstes Gebot für den Neuwagen bleibe aber: Wenn Diesel, dann nur ab Abgasnorm Euro 6d-TEMP oder 6d. Denn nur ab dieser Norm sei garantiert, dass auch in die Fahrverbotszonen langfristig eingefahren werden darf.

Die Deutsche Umwelthilfe rät auf ihrer Internetseite gänzlich vom Kauf eines neuen Diesel-Pkws ab. Und verweist dabei auf den ADAC, der keinen Euro 6 Diesel-Pkw zum Kauf empfehle.

Was tun Fahrer, die sich kein neues Auto leisten wollen oder können?

Hier sollten die Autofahrer die Möglichkeit einer technischen Nachrüstung ins Auge fassen, rät der Autoclub. Es fehle aber bisher die Zustimmung aller Autohersteller, die Kosten für den Umbau zu tragen, so Mühlich. Verkehrsminister Scheuer habe lediglich ausgehandelt, dass Autohersteller Euro-5-Diesel in den Intensivstädten nachrüsten sollen.



„Da dies aber auch erst der Zulassung durch das Kraftfahrtbundesamt bedarf, werden Hardware-Nachrüstungen nach diesem Prinzip erst ab 2020 möglich sein. Dennoch bleibt der Druck auf Hersteller und die Bundesregierung hoch, nicht zuletzt aufgrund immer neuer Fahrverbotsurteile.“, erklärt Mühlich.

Wie kann ich verlässlich den Restwert meines Autos ermitteln?

Die beste Anlaufstelle, um den Restwert zu bestimmen, seien Online-Fahrzeugbörsen. Dort lässt sich mit der Suche nach ähnlichen Modellen ein erster Anhaltspunkt für den Wert des eigenen Wagens finden, so der ACE. „Am besten wird die Suche auf die eigene Region beschränkt, denn Gebrauchtwagenpreise variieren deutschlandweit stark, auch abhängig davon, ob das Auto in einer Region verkauft werden soll, wo Fahrverbote drohen“, erläutert Mühlich.



Bei gängigen Modellen lohne auch ein Blick in die lokale Tageszeitung oder ein Anzeigenblatt. Auch sinnvoll: die Anfrage bei einem Autohändler. „Ein alter Diesel mit vermutlich geringem Wert dürfte allerdings höchstens für kleine freie Händler oder Exporteure noch interessant sein“, gibt Mühlich zu bedenken.



Vertragsbetriebe und größere Händler ließen vermutlich nur mit sich reden, wenn Kunden gleichzeitig ein anderes Auto kaufen. Einige Hersteller bieten im Rahmen der Umtausch-Aktionen auch einen Wertausgleich für das alte Auto. Bei VW etwa wird die Prämie auf den Restwert des Fahrzeugs aufgeschlagen, wie der Autobauer mitteilt.



Restwert über Schwacke-Liste prüfen

Mühlich gibt außerdem den Rat, den Restwert über die Schwacke-Liste zu prüfen. Diese Liste gibt den ungefähren Restwert von Autos an. „Bei den Rabatten und somit der Restwertermittlung orientieren sich die meisten Hersteller am Listenpreis.“, erklärt Mühlich.



VW habe zudem zugesichert, sich an der Schwacke-Liste zu orientieren. Mühlich weiter: „Beide Listen bieten somit auch eine Orientierung für die Verbraucher, wenn es darum geht, herauszufinden: Bekommt man tatsächlich nicht nur den „gängigen Rabatt“, sondern auch den Restwert des zurückgegebenen Autos obendrauf?“ (dmn mit dpa/tmn)