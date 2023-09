Berlin -Das Internet durchdringt inzwischen alle Lebensbereiche – und macht auch vor Haus und Garten nicht Halt: Per Apps lassen sich etwa Rollläden steuern oder das Licht an- und ausschalten, um Einbrecher abzuhalten. Wer will, kann seine Pflanzen aus der Ferne wässern lassen oder die Heizung regulieren. Kühlschränke werden so präpariert, dass sie erkennen, wenn Vorräte zur Neige gehen oder das Mindesthaltbarkeitsdatum der Produkte überschritten ist.

Die Industrie spricht von „Smart Home“-Lösungen und verspricht ein Mehr an Komfort. Die Kehrseite: Wer solche Lösungen nutzt, produziert automatisch personenbezogene Daten. Im Zweifel weiß der Verbraucher nicht, was damit geschieht. Wenn die Systeme zudem nicht ausreichend geschützt sind, können sich auch Unbefugte ihrer bedienen: Der Einbrecher öffnet dann selbst per Computer die Rollläden des Fensters, durch das er in die Wohnung eindringen will.

Maas: Entwicklung „kritisch-konstruktiv“ begleiten

Über die Chancen und Risiken der noch neuen Technologie haben Vertreter von Politik und Industrie sowie Verbraucherschützer am Dienstag in Berlin diskutiert. Anlass war die jährliche Konferenz zum Safer Internet Day. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie der Digitalverband Bitkom stellten dabei die Frage: „Wie digital wollen wir wohnen?“



Verbraucherminister Heiko Maas (SPD) sagte, er sehe derzeit noch keinen Bedarf für eine gesetzliche Regelung der Smart-Home-Technologie. Die Entwicklung stehe schließlich noch am Anfang. Die Politik müsse diese aber „kritisch-konstruktiv“ begleiten, sagte Maas. Wichtig sei ihm: „Es darf keinen Zwang zur Datenerzeugung geben.“ Außerdem betonte der Minister: „Weniger ist mehr – diesen Grundsatz sollten die Anbieter von vornherein berücksichtigen.“ Maas tritt auch dafür ein, dass möglichst viele Daten anonymisiert gespeichert werden.

Smart-Home-Lösungen entwickeln sich „in Richtung Massenmarkt“

Dabei ist klar, dass intelligentes Wohnen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK hatte unlängst festgestellt, dass sich der Markt für Smart-Home-Lösungen in Deutschland „in Richtung Massenmarkt“ entwickle. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2016 stieg der Umsatz mit entsprechenden Produkten um zehn Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, wie aus dem GfK-Handelspanel 2016 hervorgeht. Das wichtigste Segment ist die vernetzte Unterhaltungselektronik, gefolgt von Kommunikationstechnologien. Auf Platz drei kamen die Haushaltsgroßgeräte, der Umsatz verdoppelte sich hier binnen Jahresfrist auf 145 Millionen Euro. Besonders beliebt sind dabei vernetzte Waschmaschinen.

Die Elektronik-Branche bereitet sich also auf das große Geschäft vor. Smart Home könne zum „Herzstück der digitalen Welt“ werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Bitkom, Bernhard Rohleder. Dabei seien die Sicherheit der Geräte und der Schutz der erhobenen Daten zentrale Voraussetzungen für den Erfolg. „Dazu gehört die Auslieferung von Geräten mit individuellen Passwörtern, die Gewährleistung schneller Sicherheitsupdates bei Hacker-Angriffen oder die Verschlüsselung personenbezogener Daten.“ Die Nutzer dürfen nicht die Hoheit über ihr Zuhause verlieren. Und das traute Heim sollte nur so schlau sein, wie die Bewohner es machen.