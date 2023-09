Dallas -Dirk Nowitzki wird mindestens eine weitere Saison in der Basketball-Profiliga NBA für die Dallas Mavericks spielen. „Mein Ziel ist es, meinen Vertrag zu erfüllen“, sagte der Superstar in einem Interview bei Sky Sport News HD.

Vertrag von Dirk Nowitzki läuft noch bis 2017.

Was danach passiert, ist noch völlig offen.

Abschiedsspiel noch immer nicht geklärt.

Der 37-Jährige hat bis 2017 bei den Texanern unterschrieben, will eine Fortsetzung seiner Karriere aber nicht ausschließen. „Wenn der Vertrag vorbei ist, bin ich 39. Das ist schon ein gehobenes Basketball-Alter“, so Nowitzki: „Dann muss man sich mit der Familie hinsetzen, dann muss man schauen: Macht es noch Spaß? Macht der Körper noch mit?“

Auch mit seinem Mentor Holger Geschwindner will sich der Würzburger darüber austauschen, ob eine Vertragsverlängerung Sinn macht.

NBA-Meister 2011

Nowitzki spielt seit der Saison 1998/99 für Dallas und holte mit dem Team 2011 als erster Deutscher den NBA-Titel. Seine Laufbahn in der Nationalmannschaft hatte der Power Forward bereits Ende Januar beendet. Es steht bislang nicht fest, ob es in naher Zukunft ein Abschiedsspiel geben wird. „Das sind alles Fragen, die noch offen sind. Die stehen jetzt nicht im Vordergrund. Aber es war eine superschöne Zeit“, so Nowitzki.

Der Olympia-Teilnehmer von Peking 2008 ist nicht abgeneigt, den DBB künftig in anderer Form zu unterstützen: „Im Sommer kann man sich mal zusammensetzen, wenn ich wieder mal zu Hause bin und schauen, ob man zusammenarbeiten kann.“ (sid)