Dirk Nowitzki liebäugelt mit 22. Saison für die Mavericks

Dallas -Nach einem weiteren guten Auftritt für die Dallas Mavericks hat Basketball-Superstar Dirk Nowitzki offenbar Lust auf eine 22. Saison in der NBA. „Ich würde für die Jungen gern ein weiteres Jahr da sein“, sagte der 40-Jährige nach dem 110:101 gegen die Indiana Pacers. „Ich denke, es kommt darauf an, wie der Körper sich anfühlt“, so Nowitzki. Der zukünftige Hall of Famer hatte immer wieder betont, eine Entscheidung über seinen Rücktritt erst nach dem Ende der laufenden Spielzeit zu treffen. Zuletzt war der 14-malige Allstar allerdings von den Fans des Gegners mehrfach gefeiert worden, von einer Abschiedstour wollte der Routinier trotzdem nichts wissen.

„Ich hatte natürlich einige Baustellen in diesem Jahr. Ich hatte in den letzten Wochen ein geschwollenes Knie, das war natürlich nicht so toll. Aber ich fühle mich besser, ich fühle mich ein bisschen stärker“, sagte Nowitzki, der gegen die Pacers zum dritten Mal in Folge zur Starting Five der Mavericks gehörte und in 21:50 Minuten elf Punkte, fünf Rebounds und drei Assists beisteuerte.

Playoffs für Dallas in weiter Ferne

Sein deutscher Teamkollege Maximilian Kleber kam derweil auf sechs Zähler, zwei Rebounds und drei Assists, bester Werfer der „Mavs“ war einmal mehr Rookie Luka Doncic (26 Punkte). Die Mavericks beendeten mit dem Sieg eine Pleitenserie von fünf Niederlagen in Folge. Im Rennen um die Playoffs liegt Dallas mit einer Bilanz von 27:34 Siegen allerdings weiter deutlich zurück. (sid)

