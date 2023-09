Frederik will die Linke wählen. Bedingungsloses Grundeinkommen findet er eigentlich eine gute Idee. Eine Obergrenze für die Aufnahme von Asylsuchenden hält er für Unsinn. Soziale Gerechtigkeit, die ist wichtig.



Klingt, als könnte man mit Frederik ein ruhiges Gespräch führen, und am Ende in vielem übereinstimmen. Das macht Frederik vielleicht zu einem guten Lebens-, aber leider zu genau dem falschen Gesprächspartner. Also auf zum nächsten.

Website, um gewohntes Meinungsumfeld zu verlassen

Die Website www.diskutiermitmir.de ist nicht dafür gedacht, Gleichgesinnte zu finden, sondern soll genau das Gegenteil erreichen. Die Filterblase verlassen: Das ist das Ziel der Plattform von Politmoderator Louis Klamroth, Niklas Rakowski und Moritz Hohenfeld, die sich am niederländischen Vorbild www.waaromkiesjij.nl orientiert.

Die Handhabung für Nutzer ist denkbar einfach: Politische Denkrichtung angeben, Namen ausdenken und los geht es. Das System ordnet dem Nutzer in einem Chatfenster einen Gesprächspartner zu, der sich möglichst weit am anderen Ende des politischen Spektrums befindet.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dann spuckt der Chat-Bot eine politische These aus, die beide Nutzer bewerten können. So wird die Grundlage für das Gespräch geschaffen. Obergrenze für Asylsuchende? Grundeinkommen? Atomkraft? Wenn die Themen ausgehen, generiert der Bot auf Wunsch eine neue These. Und wenn auch die, wie im Fall von Frederik, zu Meinungsdeckung führt, kann man mit einem Klick einfach zum nächsten virtuellen Gegenüber wandern.

Ein Spielplatz für Internettrolle?

Dass das Gegenüber tatsächlich die Denkrichtung vertritt, die es angibt, ist nicht garantiert. Ob „Reinhart Deutsch“ wirklich glaubt, dass Ausländer „nur hierhin kommen, um unsere Frauen zu vergewaltigen und Jobs zu klauen“, weiß nur er selbst.



Doch auch potenziell unechte Vertreter anderer Denkrichtungen können interessante Fragen stellen. Im Fall von Reinhart Deutsch: „Wenn sich andere Länder nicht an die Verteilungsquote für Flüchtlinge halten, warum sollte es dann Deutschland tun und so viele aufnehmen?“

Diskutiermitmir.de hat das Potenzial, zum Spielplatz für Internettrolle zu werden. Wer vor der Bundestagswahl am 24. September aber die Chance ergreifen will, sein gewohntes Meinungsumfeld zu verlassen, dem kann bei einem Besuch der Seite zumindest auch nicht viel passieren. (ken)

Anmerkung der Redaktion: Frederik, so stellt es sich am Ende des Gesprächs heraus, ist ebenfalls Journalist – so sagt er zumindest. Wir hoffen, dass es ihm gelungen ist, noch einen Gesprächspartner zu finden, der nicht so viel mit ihm gemeinsam hat.