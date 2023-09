Berlin -Der Kurznachrichtendienst Twitter war schon fast ein Auslaufmodell. Doch nun balgen sich die Interessenten um das Unternehmen. Wir erläutern, was Twitter für den Disney-Konzern und gleichzeitig für das IT-Unternehmen Salesforce so extrem interessant macht.

Wie steht es um Twitter?

Eigentlich nicht so gut. Das Hauptproblem sind seit einiger Zeit mehr oder weniger stagnierende Nutzerzahlen, 313 Millionen wurden zuletzt genannt. Die Konkurrenten unter den sozialen Netzwerken wie Facebook, WhatsApp oder Snapchat haben einerseits teils erheblich mehr Nutzer und sie zeigen zudem ein heftiges Wachstum bei den Usern. Der Boom in den sozialen Netzwerken geht also an Twitter vorbei. Obwohl der Umsatz steigt, verbrennt das Unternehmen nach wie vor Geld. Hinzu kommt, dass gleich reihenweise Spitzenmanager das Weite gesucht haben. Anfang des Jahres war schon vom Ende von Twitter die Rede – als weiteres Opfer der extrem dynamischen Entwicklungen in der Internetökonomie. Konzernchef Jack Dorsey räumte vor einiger Zeit denn auch ein, dass viele Menschen Twitter zwar kennen würden, sie aber nicht wüssten, warum sie den Dienst nutzen sollen.

Woher kommt nun das Interesse an Twitter?

Schon seit Monaten wird über einen Verkauf an einen der Internetgiganten spekuliert, also an Facebook oder Google, um den Dienst ins eigene soziale Netzwerk zu integrieren. Doch Ende voriger Woche berichteten US-Medien, dass die IT-Firma Salesforce Interesse hat. Das hat offenbar einen Wettlauf um Twitter losgetreten.

Was kann Salesforce mit Twitter anfangen?

Das Interesse wirkt auf den ersten Blick überraschend. Salesforce ist einer der weltweit führenden Betreiber von Clouddiensten: Unternehmen können damit Software und Daten auf Abruf nutzen. Die Spezialität sind aber Lösungen für das Management von Kundenbeziehungen (CRM), dort konkurrieren die Amerikaner unter anderem mit Europas größtem Softwareanbieter SAP. Für Salesforce sind vor allem die Daten der Twitter-Nutzer wichtig. Darunter sind nämlich auch Millionen Manager in verschiedensten Funktionen. Mit den Twitter-Daten lassen sich präzise Profile der Führungskräfte erstellen. Diese können genutzt werden, um die eigenen Programme zu optimieren. Zudem ist Twitter eine riesige Kommunikationsplattform, die von Firmen genutzt werden kann, um Kundenbeziehungen zu pflegen. Ein Salesforce-Manager hat vor einiger Zeit Twitter als „größte Cocktailparty der Welt“ bezeichnet.

Was hat der Vorstoß von Salesforce ausgelöst?

Salesforce hat nun schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit einen Wettlauf der Investoren losgetreten. Der IT-Konzern war auch der erste Interessent für das Linked-In-Netzwerk, das dann schließlich an Microsoft ging. Offenbar trauen Banker und Manager Salesforce große Kompetenz beim Thema Zukunftsmärkte zu. Microsoft soll jetzt wieder zu den Interessenten gehören. In den USA ist unter Anlegern und Investoren die Hysterie groß, wenn es um neue digitale Geschäfte geht. Gut möglich, dass sich Manager entschließen, um Twitter mitzubieten, nur um den Preis nach oben zu treiben oder um zu verhindern, dass ein Rivale zum Zuge kommt.

Warum springt jetzt Disney auch noch in den Ring?

US-Branchenkenner sprechen davon, dass Disney-Chef Bob Iger entdeckt hat, dass mit Twitter Großes möglich wäre. Der Manager genießt ein hohes Ansehen als weitsichtiger strategischer Kopf. Auf seine Rechnung geht unter anderem die Übernahme der Pixar-Studios, die Animationsfilme macht, und zu einem der wichtigsten Geldbringer für Disney geworden ist. Hinter einer möglichen Twitter-Offerte kann nach Ansicht mehrerer Analysten nur stecken, den Kurznachrichtendienst zur Distribution von Videos zu nutzen.

Wie könnte das konkret aussehen?

Über die maximal 140 Zeichen langen Tweets hinaus erprobt Twitter bereits die Verbreitung von bewegten Bildern. So wurde gerade das erste TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump live übertragen. Seit einigen Monaten können Twitter-Nutzer auch Spiele der US-Football-Liga NFL als Direktübertragung sehen. Das lässt sich ausbauen, zumal Disney über einen riesiges Paket von Inhalten verfügt. Dem Konzern gehört der Sportkanal ESPN und der TV-Riese ABC. Beide könnten einiges fürs Live-Streaming offerieren, und zwar mit Hilfe der Twitter-Plattform weltweit. Ein gigantischer Bestand an Filmen und Serien kommt hinzu. So könnte ein weiterer starker Anbieter sich bei den derzeit stark expandierenden Streamingportalen um Netflix und Co breit machen.

Warum braucht der Disney-Chef überhaupt Twitter für seine Pläne?

Twitter ist technologisch gesehen eine moderne Plattform, die für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets optimiert ist. Und nach allen Marktprognosen wird sich in den nächsten Jahren der Medienkonsum mit abrufbaren Diensten immer stärker auf diese Geräte konzentrieren. Genau in diese Richtung gehen offenbar die Pläne des Disney-Chefs. Zudem bringt Twitter eine Kundenkartei mit mehr als 300 Millionen Namen und dazu gehörigen Profilen mit. Daraus lässt sich einiges an Streaming-Angeboten zimmern.