Berlin -Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ungewöhnlich scharfer Form auf die Syrien-Reise mehrerer AfD-Politiker reagiert. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, das Regime von Präsident Baschar Assad sei mit verantwortlich für einen Krieg mit vielen Toten, der dazu geführt habe, dass viele Syrer aus ihrem Land geflohen seien. „Wer dieses Regime hofiert, disqualifiziert sich selbst.“



Das Auswärtige Amt verwies darauf, dass es für Syrien eine Reisewarnung gebe und alle Deutschen aufgefordert seien, das Land zu verlassen. Es gebe dort auch keine konsularische Vertretung, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die AfD-Politiker hätten das Auswärtige Amt auch über ihre Reise nicht vorab informiert. Auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer übte scharfe Kritik. „Die AfD macht sich gemein mit den Tätern in Syrien“, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.



AfD will syrische Flüchtlinge zurückschicken

Die AfD-Politiker, darunter vier Bundestags- und mehrere nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete, hatten sich in Damaus mit Assad-Anhängern getroffen, darunter dem syrischen Großmufti Ahmed Hassun. Die AfD fordert, in Deutschland lebende syrische Flüchtlinge sollten in ihr Land zurückkehren. Viele dieser Flüchtlinge sind nach eigenen Angaben vor Assad geflohen. (vat.)