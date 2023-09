Berlin/Istanbul -Die Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) verpfeift angeblich in Deutschland lebende Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an türkische Stellen. Das berichtet die regierungskritische türkische Zeitung Cumhuriyet. Demnach geben Imame des Verbandes den türkischen Konsulaten Auskunft über Personen, die vermeintlich oder tatsächlich dem Netzwerk des Predigers Fethullah Gülen zugerechnet werden. Gülen, der seit langem in den USA lebt, war früher ein Mitstreiter Erdogans und ist jetzt dessen erklärter Hauptgegner. Die Konsulate reichen die Informationen dann offenbar an die türkische Regierung weiter.