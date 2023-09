dm ruft die Fruchtschorle „babylove Sportscap Apfel-Himbeere-Kirsche“

Kunden sollten das Produkt nicht konsumieren

Vereinzelte Flaschen sind mit Hefe verunreinigt

Die Drogeriekette dm hat die Fruchtschorle „babylove Sportscap Apfel-Himbeere-Kirsche“ zurückgerufen. Betroffen sind 0,33-Liter-Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.12.2016 und 11.12.2016, wie das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Die Haltbarkeitsangabe ist am Flaschenhals zu finden.

Vereinzelte Flaschen seien mit Hefe verunreinigt. „Die Hefe bedingt einen Gärungsprozess, welcher zum Druck beim Öffnen der Flasche führen kann“, teilte dm mit.

„Die Kunden werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und in die Verkaufsstellen zurückzubringen beziehungsweise vorsichtig zu entsorgen.“ Der Kaufpreis werde den betroffenen Kunden erstattet. (afp)