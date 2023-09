New York -Logan Laughlin könnte man sich auch in einem Imbiss am Berliner Hermannplatz vorstellen. Ihre Lederjacke ist ein bisschen zerknautscht, ihr Handgelenk ziert ein Tattoo von David Bowie. Gerade hat sie sich in einer Markthalle in Brooklyn einen Döner bestellt - für 12,75 Dollar, also mehr als zehn Euro. Wer den türkisch inspirierten Straßen-Snack in New York probieren will, muss dafür auch New Yorker Preise zahlen. Laughlins Fazit: „Ich würde es wieder bestellen. Die Soße war sehr gut.“