Berlin -Auf dem Gelände eines asiatischen Einkaufszentrums in Berlin-Lichtenberg ist am Mittwochvormittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Flammen schlugen auch noch nach Stunden aus dem Dach, dichter Qualm versperrte die Sicht. Die Rauchwolke über dem Berliner Osten war sogar noch von der Reichstagskuppel aus im Zentrum der Stadt zu sehen. Die Feuerwehr hat sich dazu entschlossen, das Gebäude abbrennen zu lassen.

Brand im Dong Xuan Center in Berlin

REUTERS

dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

REUTERS

REUTERS

Die Feuerwehr ist mit 150 Einsatzkräften vor Ort. Doch die Leichtbau-Halle des Dong Xuan Centers dürfte nach Einschätzung der Feuerwehr nicht zu retten sein und einstürzen. Menschen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor. Der Rauch sei zwar giftig, die Werte legen jedoch nicht im kritischen Bereich. Vor Ort herrschte beißender Gestank. Die Polizei rief Anwohner beim Kurznachrichtendienst Twitter vorsorglich dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Erste Messungen ließen demnach aber keine Rückschlüsse auf Gesundheitsgefahren durch die Rauchwolke zu.

In der Halle waren laut Feuerwehr auch Chemikalien zur Herstellung von Nagellacken gelagert. Sie liegt etwas abseits auf dem Gelände des vietnamesischen Einkaufszentrums - in den dortigen Markthallen ging der Betrieb weiter.

Mehrere Explosionen

Aus dem Inneren der 7000 Quadratmeter großen Halle waren zu Beginn immer wieder Explosionen zu hören, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Es handle sich vermutlich um Druckgasbehälter wie Sprayflaschen, die explodierten. Dadurch entwickelte sich große Hitze. Zunächst war die Größe der Halle mit 600 Quadratmetern angegeben worden.

Die Feuerwehrleute konnten die Halle zunächst nicht betreten. Das wäre zu gefährlich, sagte ein Sprecher. Erste Teile des Gebäudes seien bereits eingestürzt. Zunächst hatten die Einsatzkräfte Probleme bei der Versorgung mit Löschwasser, weil Hydranten nicht funktionierten. Die Feuerwehr ging am Morgen von einem noch mehrere Stunden andauernden Einsatz aus.

Bei Touristen beliebt

Zum auch bei Touristen beliebten Dong Xuan Center auf einem früheren Industriegelände gehören mehrere Markt- und Lagerhallen. Händler verkaufen dort vor allem asiatische Billig-Produkte wie Kleidung, aber auch Lebensmittel. Auf dem Gelände sind auch mehrere Restaurants, Frisörläden und Nagelstudios. In Lichtenberg gibt es zahlreiche Vietnamesen. Viele von ihnen kamen noch zu DDR-Zeiten als Vertragsarbeiter nach Deutschland. (dpa)