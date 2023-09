Köln -Wer nach Washington schaut, kneift reflexartig die Augen zu. So grell ist das Licht von der politischen Showbühne, dass es schmerzt. Auch am ersten vermeintlich normalen Arbeitstag des neuen US-Präsidenten überschlagen sich die Nachrichten von Nebensächlichem, wird das Beiwerk zur Sensation, gibt jede Regung Trumps Anlass zur Erregung, so auch – wie schon oft – sein Umgang mit den Medien.

Lauter, größer, massiver

Trump verkörpert vieles, was wir von Amerika kennen oder zu kennen glauben – nur im Extrem: Alles ist lauter, größer und massiver bis zur Karikatur. Im Land der XXL-Portionen und -Konfektionsmaße sind jetzt offenbar auch die politische Routine und ihre Alltagskonflikte nur noch in Übergrößen anzugeben.

Trump zieht die Blicke auf sich und macht es leicht, sie von Europa abzuwenden. Dabei gäbe es hier manches zu entdecken, was Trumps Welt im verkleinerten Maßstab gleicht. Als sich die europäische Rechte jetzt in Koblenz versammelte, wurden Trumps Kernthemen traktiert und variiert – das betont nationalstaatliche Denken ebenso wie eine protektionistische Wirtschaftspolitik. Anders als Trump sind Europas Rechtsparteien nicht im XXL-Format angetreten, doch wie der US-Präsident streben auch sie an die Macht. Ein veritabler politischer Faktor sind sie längst geworden.



Schrille Töne werden aus den USA herüberschallen

Das Jahr 2017 wird zeigen, welche realpolitischen Folgen das hat. In Koblenz trafen sich diejenigen, die unser Land oder benachbarte Demokratien radikal verändern wollen. Schon am 15. März wählen die Niederländer, und dem Rechtspopulisten Geert Wilders werden große Gewinne vorhergesagt. Der „Front National“ von Europa-Gegnerin Marine Le Pen ist fester Bestandteil des französischen Parteienspektrums. Für die Stichwahl um das Präsidentenamt am 7. Mai gilt Le Pen selbst als gesetzt. Eine Woche später wird dann in NRW gewählt, und wenn Angela Merkel sich im September anschickt, zum vierten Mal Bundeskanzlerin zu werden, wird auch sie sich mit der AfD auseinandersetzen müssen, die zwar noch über ihre ideologische Orientierung nach Rechtsaußen, ihre Haltung zu den anderen Rechtsparteien oder ihre Wirtschaftspolitik streitet, aber mutmaßlich in den Bundestag einziehen wird.

Es müsste die große Stunde Europas sein

Alle Kontroversen und Machtkämpfe werden begleitet sein von den mitunter schrillen Tönen, die aus Trumps USA zu uns herüberschallen werden. Eigentlich müsste das die große Stunde Europas sein. Die EU könnte eine beispiellose Verbesserung in den Lebensverhältnissen geltend machen. In Deutschland etwa herrscht – NRW und die neuen Länder ausgenommen – praktisch Vollbeschäftigung. Die öffentlichen Kassen sind gut gefüllt. Noch nie ging es diesem Land so gut wie jetzt.

Deutschland geht es gut, doch Europa nicht

Doch tatsächlich ist Europa in einem jämmerlichen Zustand. Der deutsch-französische Motor stottert. Frankreichs Präsident François Hollande hat mehr Schlagzeilen mit seinem Privatleben als mit seiner Politik gemacht, und Merkels protestantischer Pragmatismus gibt an emotionaler Bindekraft nicht das her, was Europa jetzt bräuchte.

Was Bürger vor allem aus der Mitte der Gesellschaft zu den Rechtsparteien treibt, ist vor diesem Hintergrund eine der großen Fragen der Zeit, ebenso, was diese international verbindet.



Mitunter scheint es, als reichte das bloße Dagegensein: gegen das Establishment, gegen offene Grenzen, den internationalen Handel, den Euro als Gemeinschaftswährung. Dabei ist es ein Widerspruch in sich, Einigkeit zu behaupten, wo der Eigennutz Programm ist, wo jeder den Vorrang für das eigene Land fordert und damit zum Gegner seines Nachbarn wird. Die zarten Bande einer rechtspopulistischen Internationale würden im politischen Belastungstest des Regierungshandelns jäh zerreißen.