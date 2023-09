Washington -Mit ihrer beispiellosen öffentlichen Distanzierung haben 50 namhafte Vertreter der US-Republikaner den Zorn des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump erregt. Bei den Unterzeichnern des Anti-Trump-Aufrufs handele es sich um „nichts anderes als eine gescheiterte Washingtoner Elite, die sich an ihre Macht klammert“, hieß es am Montag in einer Erklärung Trumps.

Die Unterstützung für Donald Trump in den eigenen Reihen bröckelt.

Trumps Umfragewerte sind seit Anfang des Monats abgestürzt.

Der Präsidentschaftskandidat machte die Unterzeichner des Aufrufs, die in früheren republikanischen Regierungen führende Funktionen vor allem im sicherheits- und außenpolitischen Bereich innehatten, für gravierende Fehlentscheidungen verantwortlich. Ihnen sei die „katastrophale Entscheidung zur Invasion Iraks“ und der Aufstieg der Dschihadistenmiliz IS anzulasten. Sie hätten die Welt „weniger sicher gemacht“, kritisierte Trump.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Charakter und Erfahrung fehlen“

50 prominente Sicherheitsexperten der Republikaner hatten mit scharfen Worten vor einer Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gewarnt. „Herrn Trump fehlen der Charakter, die Werte und die Erfahrung, um Präsident zu sein“, hieß es in der Erklärung der Fachleute. „Er schwächt die moralische Autorität der USA als Führerin der freien Welt. Es sieht so aus, als ob es ihm an Basiswissen über und Glauben an die US-Verfassung, US-Gesetze und US-Institutionen sowie religiöse Toleranz, Freiheit der Presse und eine unabhängige Justiz mangelt.“

Zwar hätten die Unterzeichner auch Zweifel an der von den Demokraten nominierten Kandidatin Hillary Clinton. Aber: „Niemand von uns wird für Donald Trump stimmen.“

„Rücksichtsloseste Präsident der Geschichte“

„Aus außenpolitischer Sicht ist Donald Trump nicht qualifiziert, Präsident und Oberster Befehlshaber der Streitkräfte zu sein“, hieß es zudem. „Vielmehr sind wir davon überzeugt, dass er ein gefährlicher Präsident wäre, unter dem die nationale Sicherheit und das Wohlergehen des Landes Risiken ausgesetzt wären.“ Zwar seien viele Amerikaner frustriert, dass die US-Regierung Probleme im In- und Ausland nicht löse.

„Aber Donald Trump ist nicht die Antwort auf die gewaltigen amerikanischen Herausforderungen und auf diese wichtige Wahl. Wir sind überzeugt, dass er der rücksichtsloseste (“most reckless„) Präsident in der amerikanischen Geschichte wäre.“

Die Erklärung ist unter anderem unterzeichnet vom ehemaligen CIA-Direktor Michael Hayden, dem ehemaligen Heimatschutzminister Michael Chertoff, dem Ex-Direktor aller US-Nachrichtendienste John Negroponte und den ehemaligen US-Handelsbeauftragten Carla Hills und Robert Zoellick. Einige der genannten haben unter einem oder mehreren republikanischen US-Präsidenten gearbeitet. Organisiert wurde die Erklärung von Philip Zelikow, der Condoleezza Rice in ihrer Zeit als US-Außenministerin beriet. (afp, rtr)